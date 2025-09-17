Rail Europe: Η Ευρώπη θα διπλασιάσει τα τρένα υψηλής ταχύτητας έως το 2030

Να διπλασιάσει την κυκλοφορία των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας έως το 2030 και να την τριπλασιάσει έως το 2050 επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη σημαντική ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας.

«Το όραμα είναι φιλόδοξο», δήλωσε ο Björn Bender, Διευθύνων Σύμβουλος της Rail Europe, σε συνέντευξή του. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διπλασιάσει την κυκλοφορία των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας έως το 2030 και να την τριπλασιάσει έως το 2050. Μεγάλα έργα όπως το Rail Baltica και η σήραγγα Brenner Base βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παραδέχεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών τεχνικών απαιτήσεων, του υψηλού επενδυτικού κόστους και της εγγενούς πολυπλοκότητας της λειτουργίας σε πολλές χώρες.

«Η δουλειά μας είναι να κάνουμε αυτά τα ζητήματα αόρατα στον ταξιδιώτη, ώστε να βλέπει μία πλατφόρμα, μία ροή κρατήσεων και μία εμπειρία γεμάτη συνέπεια», πρόσθεσε ο Bender. «Φανταστείτε να ταξιδεύετε από το Βερολίνο στη Βιέννη σε λιγότερο από έξι ώρες», είπε, που είναι μια απόσταση 422 μιλίων. Αυτά τα ταξίδια έρχονται, επέμεινε, και υποσχέθηκε ότι θα ήταν πιο εύκολο να οργανωθούν από ό,τι σήμερα.

Περισσότερα νυχτερινά τρένα

Υπάρχει επίσης η εκπληκτική επιστροφή των τρένων με κρεβάτια, τα οποία σχεδόν εξαφανίστηκαν πριν από μια δεκαετία, θύμα των φθηνών πτήσεων. Τα τελευταία χάνουν την εύνοια τους λόγω του υπερβολικού αποτυπώματος άνθρακα που προκαλούν.

«Τα νυχτερινά τρένα επωφελούνται από τρεις συγκλίνουσες τάσεις», λέει ο Bender. «Μια στροφή προς τα πιο φιλικά προς το κλίμα ταξίδια, την άνεση που προσφέρουν από μέρος σε μέρος και την πολύ βελτιωμένη άνεση στο τρένο».

Οι σιδηροδρομικοί φορείς φέρνουν στο διαδίκτυο νέο και καλύτερα σχεδιασμένο εξοπλισμό. Η τελευταία γενιά βαγονιών μπορεί να περιλαμβάνει ιδιωτικές μίνι σουίτες, πιο ήσυχες καμπίνες και καλύτερα ντους, τα οποία έχουν μεταμορφώσει την εμπειρία των νυχτερινών τρένων.

«Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι κυβερνήσεις επαναφέρουν διαδρομές που είχαν εξαφανιστεί, από την αναβίωση των εθνικών νυχτερινών δρομολογίων στη Γαλλία έως το αναπτυσσόμενο δίκτυο Nightjet της ÖBB», είπε ο Bender.

Η αγορά αλλάζει επίσης, καθώς η Rail Europe στρέφει το βλέμμα της σε νεότερους ταξιδιώτες που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τα σιδηροδρομικά ταξίδια.

«Παρακολουθούμε τις νεότερες γενιές - ειδικά τους Millennials και τη Γενιά Z- να επιλέγουν το τρένο όχι μόνο για τα περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά επειδή το ταξίδι είναι μέρος της ιστορίας», δήλωσε ο Bender. «Είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο ενώ το τοπίο αλλάζει έξω από το παράθυρό σου, να συναντάς συνταξιδιώτες για δείπνο στο βαγόνι-εστιατόριο ή να ξυπνάς καθώς το τρένο έρχεται σε μια νέα πόλη. Ένα ταξίδι υψηλής ταχύτητας από το Παρίσι στο Μιλάνο -μια εμπειρία που οι ταξιδιώτες δεν μπορούν ακόμη να βρουν στις ΗΠΑ- διαρκεί λίγο περισσότερο από έξι ώρες, παράγει περίπου 85% λιγότερο CO₂ από το αεροπλάνο και σας αφήνει ακριβώς στο κέντρο της πόλης» πρόσθεσε.

Το 2025 σηματοδοτεί την 200ή επέτειο των σύγχρονων σιδηροδρομικών ταξιδιών.

Αθηνά Παπακώστα

