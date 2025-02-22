Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν θανάσιμα έξω από ένα γραφείο αδειών οδήγησης στο Λούισβιλ του Κεντάκι, την Παρασκευή, και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με ένα όχημα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα θύματα βρέθηκαν στο πάρκινγκ, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του μετρό του Λούισβιλ σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άνδρας πέθανε στο σημείο και δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου έχασαν τη ζωή τους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το nytimes, δεν υπάρχουν «ύποπτοι», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση. Όταν ρωτήθηκε εάν ο πυροβολισμός ήταν αυτοκτονία, ο Ταγματάρχης Ντόναλντ Μπόεκμαν, διοικητής τμήματος, είπε όχι.

Ο Ταγματάρχης Μπόεκμαν είπε σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ότι οι αξιωματούχοι εξακολουθούσαν να ερευνούν, να παρακολουθούν βίντεο και να ανακρίνουν μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει πληροφορίες για το κίνητρο ή εάν τα τρία θύματα συνδέονται, είπε.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτή η βίαιη πράξη θα σταματήσει εδώ, ή πρόκειται να επεκταθεί πέρα ​​από αυτό που συνέβη», ανέφερε η αστυνομία σε email μετά τη συνέντευξη Τύπου. «Ενώ πάντα προτείνουμε στους ανθρώπους να προσέχουν το περιβάλλον τους και να λαμβάνουν κανονικές προφυλάξεις, δεν υπήρχε κανένα σημάδι αυξημένου κινδύνου για το κοινό».

Ο Άλεν Μπλερ, εκπρόσωπος του Υπουργικού Συμβουλίου Μεταφορών του Κεντάκι, που επιβλέπει τα γραφεία αδειοδότησης της πολιτείας, είπε ότι ο πυροβολισμός έγινε έξω από το κτίριο και οι υπάλληλοι στο γραφείο ήταν ασφαλείς.

«Είχαμε όντως ασφάλεια στο γραφείο και κλειδώσαμε το κτίριο αμέσως», είπε. «Οι εργαζόμενοι φεύγουν και το γραφείο θα είναι κλειστό το υπόλοιπο της ημέρας».

Πηγή: skai.gr

