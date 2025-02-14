Λογαριασμός
Πυροβολισμοί στην παρέλαση των Eagles για το Super Bowl στη Φιλαδέλφεια - Δύο τραυματίες

Ένα χρόνο μετά το μακελειό στο Κάνσας, οι πυροβολισμοί εκτυλίχθηκαν λιγότερο από 1 χλμ από το σημείο όπου οι παίκτες των Eagles γιόρτασαν τη νίκη τους

amerika

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι φέρονται να πυροβολήθηκαν στην παρέλαση του Philadelphia Eagles Super Bowl. 

Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι οδήγησε στον πυροβολισμό ή ποια είναι η κατάσταση των θυμάτων αυτή τη στιγμή.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σε όλη την πόλη για να γιορτάσει την παρέλαση της νίκης του Super Bowl LIX.

Οι πυροβολισμοί έρχονται μόλις ένα χρόνο αφότου 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας σκοτώθηκε σε μαζικό πυροβολισμό στην προηγούμενη παρέλαση Super Bowl για τους Chiefs του Κάνσας Σίτι. 

Η αστυνομία είπε ότι ο πυροβολισμός εκτυλίχθηκε στην οδό 23rd και Spring Garden Streets, λιγότερο από 1 χλμ από το σημείο όπου οι παίκτες των Eagles γιόρτασαν τη νίκη τους στη σκηνή μπροστά από το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας. 

