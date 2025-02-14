Τουλάχιστον δύο άνθρωποι φέρονται να πυροβολήθηκαν στην παρέλαση του Philadelphia Eagles Super Bowl.
Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι οδήγησε στον πυροβολισμό ή ποια είναι η κατάσταση των θυμάτων αυτή τη στιγμή.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σε όλη την πόλη για να γιορτάσει την παρέλαση της νίκης του Super Bowl LIX.
Time lapse as the Eagles pass Logan Circle.— 🦅 AC 🦅 (@ACinPhilly) February 14, 2025
Thanks @EarthCam! #Philadelphia #EaglesParade #ParadeDay #FlyEaglesFly #Philly #TimeLapse pic.twitter.com/MWvE3xw2uX
Οι πυροβολισμοί έρχονται μόλις ένα χρόνο αφότου 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας σκοτώθηκε σε μαζικό πυροβολισμό στην προηγούμενη παρέλαση Super Bowl για τους Chiefs του Κάνσας Σίτι.
⚡-Shooting at Eagles' Super Bowl parade in Philly. Two injured at 23rd and Spring Garden. Motive unknown, investigation ongoing. #Philadelphia #EaglesParade pic.twitter.com/2WB4GwPSft— Afridi! (@AakashAfridi3) February 14, 2025
Η αστυνομία είπε ότι ο πυροβολισμός εκτυλίχθηκε στην οδό 23rd και Spring Garden Streets, λιγότερο από 1 χλμ από το σημείο όπου οι παίκτες των Eagles γιόρτασαν τη νίκη τους στη σκηνή μπροστά από το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας.
