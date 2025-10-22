Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και την πυρκαγιά έξω από τη Βουλή.

Σήμερα το πρωί ακούστηκαν πυροβολισμοί στον καταυλισμό υποστηρικτών του Αλεξανταρ Βούτσιτς που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο από τον περασμένο Μάρτιο. Έπεσαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί και στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά. Το επεισόδιο συνέβη μέσα σε μία σκηνή αυτού του ιδιόμορφου καταυλισμού. Ένα άτομο τραυματίστηκε στον μηρό και βρίσκεται στο νοσοκομείο ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο χωρίς να παρουσιάσει αντίσταση.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι 70 ετών, μέχρι τη συνταξιοδότησή του εργαζόταν στην κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και πήγε στον καταυλισμό μεταφέροντας ένα μπιτόνι με βενζίνη με σκοπό να τον πυρπολήσει. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης μεταδόθηκε βίντεο με την πρώτη κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν όπου ανέφερε ότι «τον ενοχλούσε ο καταυλισμός που στήθηκε στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει».

Ο δράστης δήλωσε επίσης ότι κατά λάθος τραυμάτισε το θύμα τη στιγμή που πυροβολούσε στο σημείο όπου έριξε τη βενζίνη για να προκληθεί πυρκαγιά.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Η αντιπολίτευση αντίθετα κατηγορεί τον Βούτσιτς ότι ο ίδιος ευθύνεται για την κατάσταση. «Το σημερινό επεισόδιο είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφάρμοσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.

