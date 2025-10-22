Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να κατασχέσει ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και τραπεζών, αλλά θα επανεξετάσει τη στάση της εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σε δήμευση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών.

Περίπου 250 δισ. δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν παγώσει στην ΕΕ από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους απαγόρευσαν τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, μετά την αποστολή ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, χωρίς να προχωρήσουν σε άμεση δήμευσή τους, εξαιτίας νομικών ζητημάτων και ανησυχιών που έχουν εκφραστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Αλεξέι Μοϊσέεφ σημείωσε ότι η Ευρώπη μέχρι στιγμής έχει αποφύγει την πλήρη δήμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τόνισε ότι η Μόσχα θα πράξει το ίδιο, εκτός εάν η ΕΕ αλλάξει πορεία.

«Δεν προχωράμε ακόμη σε καμία κατάσχεση. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ζητήσει κατάσχεση, επομένως δεν θα κατασχέσουμε τίποτα μέχρι να το κάνουν εκείνοι. Αν τελικά προχωρήσουν σε δήμευση, τότε θα το εξετάσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο συνεδρίου.

Ο Μοϊσέεφ πρόσθεσε επίσης ότι το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα για την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων δεν συνδέεται με σχέδια για κατάσχεση ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων.

Στο διάταγμα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όρισε την PSB, μια τράπεζα που εξυπηρετεί τη στρατιωτική βιομηχανία και βρίσκεται υπό δυτικές κυρώσεις, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις πωλήσεις κρατικής περιουσίας.

Το διάταγμα εισήγαγε επίσης έναν γρήγορο μηχανισμό πώλησης, ο οποίος προβλέπει υποχρεωτική αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καθώς και ταχύτερη καταχώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Στο κείμενο του διατάγματος αναφέρεται ότι τα μέτρα αποτελούν απάντηση στις «μη φιλικές» ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Αυτό προκάλεσε εικασίες ότι το διάταγμα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τη Ρωσία να αντιδράσει άμεσα, σε περίπτωση που τα παγωμένα περιουσιακά της στοιχεία κατασχεθούν.

Ωστόσο, ο Μοϊσέεφ δήλωσε ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές εταιρείες και τράπεζες που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία δεν έχουν κατασχεθεί από το κράτος και, επομένως, δεν εμπίπτουν στο νέο διάταγμα περί ιδιωτικοποιήσεων.

«Ξεχάστε τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία (σε σχέση με το διάταγμα). Κανείς δεν εξετάζει ή συζητά αυτά τα ζητήματα», είπε ο Μοϊσέεφ, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός σκοπός του διατάγματος είναι να δημιουργηθεί ένα ακόμη κανάλι για την πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 50 δισ. δολαρίων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιών δυτικών εταιρειών που εγκατέλειψαν τη χώρα.

Μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις έχουν επίσης περάσει σε άλλα χέρια, με αιτιολογίες που κυμαίνονται από υποθέσεις διαφθοράς και παρατυπίες στις ιδιωτικοποιήσεις έως ισχυρισμούς για κακοδιαχείριση.

Οι εθνικοποιήσεις αυτές συνιστούν τη μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας από τη δεκαετία του 1990, όταν τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Σοβιετικής Ένωσης πουλήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές σε εξευτελιστικές τιμές.

Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν δεσμευθεί να βρουν γρήγορα νέους ιδιώτες ιδιοκτήτες για τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. «Υπάρχουν πολλά περιουσιακά στοιχεία και πρέπει να πουληθούν γρήγορα», δήλωσε ο Μοϊσέεφ.



Πηγή: skai.gr

