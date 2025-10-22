Λογαριασμός
Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από το κοινοβούλιο - 1 σύλληψη

Οι Αρχές συνέλαβαν ένα άτομο - Παράλληλα, στο σημείο προκλήθηκε πυρκαγιά - Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα

Σερβία

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι την Τετάρτη, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, στο σημείο προκλήθηκε πυρκαγιά όπως μεταδίδει το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα και οι αρχές έχουν συλλάβει ένα άτομο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NOVA.

Πηγή: skai.gr

