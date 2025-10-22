Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από το κοινοβούλιο - 1 σύλληψη

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι την Τετάρτη, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Παράλληλα, στο σημείο προκλήθηκε πυρκαγιά όπως μεταδίδει το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα και οι αρχές έχουν συλλάβει ένα άτομο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NOVA.
#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade.— The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025
One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports.
Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3
