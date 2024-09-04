«Συγγνώμη» Ιταλού υπουργού για την εξωσυζυγική σχέση με ινφλουένσερ

«Ζητώ συγγνώμη από τη σύζυγό μου, από την Τζόρτζια Μελόνι και από τους συνεργάτες μου», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο σε συνέντευξή του στο δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι Rai Uno, στην οποία αναφέρθηκε στη σχέση του με την «ινφλουένσερ» Μαρία Ροζάρια Μπότσια.

«Η σχέση μας ήταν αισθηματικού χαρακτήρα, ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις αρχές Αυγούστου. Θα θεωρούσα περίεργο να υπάρξει δικαστική έρευνα επί του θέματος, οι προσωπικές σχέσεις δε νομίζω ότι αποτελούν αντικείμενο δικαστικού ενδιαφέροντος», πρόσθεσε ο υπουργός.

Με αναφορά στη διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολη σε δυο εβδομάδες, ο Σαντζουλιάνο δήλωσε ότι η Μπότσια δεν είχε καμία απολύτως σχέση με πρωτόκολλα ασφαλείας της διάσκεψης, αλλά μόνο με «δευτερεύουσας σημασίας θέματα», όπως τυχόν επιλογή δώρων για τους συμμετέχοντες και το δείπνο της διοργάνωσης.

Ερωτηθείς σχετικά, επανέλαβε ότι δεν οριστικοποιήθηκε η επιλογή της Μαρία Ροζάρια Μπότσια ως συμβούλου του λόγω του δεσμού τους -προς αποφυγή ενδεχόμενου ασυμβίβαστου- αλλά και λόγω του ότι η ίδια είχε μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με την άμισθη παρουσία της στο υπουργείο.

«Είπα στην Τζόρτζια Μελόνι ότι είμαι έτοιμος να παραιτηθώ, αλλά εκείνη μου ζήτησε να συνεχίσω. Μου είπε επίσης να ξεκαθαρίσω όλη αυτή την υπόθεση με ειλικρίνεια και τιμώντας την αλήθεια», είπε τέλος ο Ιταλός υπουργός και δημοσιογράφος.

Πηγή: skai.gr

