Τουρκία: Παύθηκε ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της Αττάλειας, ο οποίος ερευνάται για διαφθορά

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών έπαυσε Μουχιτίν Μποτσέκ, λόγω της σύλληψής του στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που βρίσκεται σε εξέλιξη

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών έπαυσε τον δήμαρχο της Αττάλειας Μουχιτίν Μποτσέκ, ο οποίος ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και συνελήφθη το Σάββατο, μαζί με άλλους δύο δημάρχους του CHP. 

Το υπουργείο ανακοίνωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ μέσω του X ότι ο Μποτσέκ παύθηκε λόγω της σύλληψής του στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

«Μην ανησυχείτε για μένα. Στέκομαι ψηλός σαν τα δέντρα των βουνών του Ταύρου που στέκονται όρθια ενάντια στον άνεμο και περιμένω τη στιγμή που θα είμαι ελεύθερος» έγραψε ο Μποτσέκ σε ανάρτησή του στο Χ.

Το CHP, το οποίο δέχεται αυξανόμενη πίεση από τους δικαστές, έχει τώρα προφυλακισμένους 15 δημάρχους του, μεταξύ των οποίων ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και πρώην υποψήφιος για την προεδρία Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος έχει επίσης παυθεί από το αξίωμά του.

Η αντιπολίτευση θεωρεί πως οι συλλήψεις αυτές έχουν πολιτικά κίνητρα.

Το CHP αναδείχθηκε στο ισχυρότερο κόμμα στις περυσινές τοπικές εκλογές, κάτι που θεωρήθηκε μομφή προς τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το δικαστικό σώμα της Τουρκίας δέχεται εδώ και καιρό επικρίσεις για μεροληψία και ότι χρησιμοποιείται για τη στοχοθέτηση αντιπολιτευόμενων πολιτικών. Η κυβέρνηση το αρνείται και επιμένει ότι η δικαιοσύνη δρα ανεξάρτητα.

