Τουλάχιστον 230 μικροί μαθητές ενός ιδιωτικού νηπιαγωγείου στην επαρχία Γκανσού στο βορειοδυτικό τμήμα της Κίνας αρρώστησαν, αφού κατανάλωσαν στο σχολείο τους φαγητό με μόλυβδο.

Στα συμπτώματα που εμφάνισαν τα παιδιά περιλαμβάνονται στομαχόπονος, πόνος στα πόδια, απώλεια όρεξης και απώλεια μαλλιών. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν ότι είχαν μη φυσιολογικά υψηλά επίπεδα μολύβδου στο αίμα τους.

Από αυτά τα παιδιά, 201 νοσηλεύονται όπως μετέδωσε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας.

Τα παιδιά πήγαιναν σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη Τιανσούι της Γκανσού, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2022 και είχε 251 μαθητές, μετέδωσε το CCTV.

Οι ερευνητές βρήκαν ίχνη μολύβδου στο φαγητό που είχε σερβιριστεί στα παιδιά.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι τα δείγματα που συλλέχθηκαν από κέικ χουρμάδων και λουκανικοπιτάκια καλαμποκιού περιείχαν περισσότερες από 2.000 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα μολύβδου στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με το CCTV, οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν 8 ανθρώπους και εξακολουθούν να διενεργούν έρευνες στο προσωπικό του νηπιαγωγείου, περιλαμβανομένου του διευθυντή και του νομικού εκπροσώπου του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ένας διευθυντής τέθηκε υπό κράτηση μαζί με επτά άλλα πρόσωπα ενώ δύο άλλα αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση εν αναμονή της δίκης.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η σχολική διεύθυνση είχε επιτρέψει στο προσωπικό της κουζίνας να προετοιμάζει φαγητό χρησιμοποιώντας χρωστικές ουσίες αγορασμένες διαδικτυακά. Αυτές αργότερα διαπιστώθηκε ότι περιείχαν μόλυβδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συσκευασία που περιείχε τις χρωστικές έφερε σαφή ένδειξη ότι δεν πρέπει να καταναλώνονται.

«Το περιστατικό έχει προκαλέσει σωματική και ψυχική βλάβη στα παιδιά και στους γονείς του νηπιαγωγείου Πεϊξίν και λυπούμαστε όλοι. Θα διδαχτούμε σημαντικά μαθήματα», μετέδωσε το CCTV, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Κίνα έχει βιώσει πολλά διατροφικά σκάνδαλα.

Η ασφάλεια των τροφίμων έχει βελτιωθεί στη χώρα έπειτα από μια σειρά σκανδάλων, περιλαμβανομένου εκείνου του 2008 με βρεφικό γάλα που περιείχε μελαμίνη, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο έξι βρεφών υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα που δημοσιεύθηκε πέρυσι, η οποία αποκάλυψε ότι μαγειρικό λάδι είχε χυθεί σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων, προκαλώντας οργή στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές που διεξήχθησαν το 2022 διαπίστωσαν ότι τα ζητήματα ασφαλείας ήταν συχνότερα στη βιομηχανία της τροφοδοσίας και των αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με ρεπορτάζ των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

