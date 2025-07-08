Χρειάζεται χρόνος για να διευκρινιστεί ποια θα προμηθεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, σχολίασε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μετά τη δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα στείλει περισσότερα όπλα στο Κίεβο.

«Είναι προφανές ότι οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία συνεχίζονται. Οι Ευρωπαίοι προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία» ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, κυρίως αμυντικά, για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί έναντι της εντεινόμενης ρωσικής προέλασης.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την επανεκκίνηση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Πεσκόφ σχετικά με τις σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η Μόσχα εκτιμά «τις προσπάθειες του Τραμπ για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.»

Ερωτηθείς για την αυτοκτονία του πρώην υπουργού Μεταφορών Ρόμαν Σταρόβοϊτ λίγες ώρες μετά την αποπομπή του, σχολίασε ότι ο Πούτιν έχει ενημερωθεί για την κατάστασή του και πως ήταν κάτι το σοκαριστικό.

«Φυσικά, το γεγονός μας σόκαρε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σταρόβοϊτ εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του έξω από τη Μόσχα με τραύμα από πυροβολισμό και η βασική εκτίμηση είναι ότι αυτοκτόνησε, δήλωσαν κρατικοί ερευνητές τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου ο Πούτιν τον απέπεμψε.

