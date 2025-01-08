Πάνω από 400.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις κι άλλα κτίρια βρίσκονται χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες συνεχίζουν το μαίνονται, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Οι περισσότερες διακοπές σημειώνονται στις κομητείες Βεντούρα και Λος Άντζελες που έχουν πληγεί σοβαρά. Επίσης, πολλοί κάτοικοι στις περιοχές αυτές έκοψαν το ρεύμα προληπτικά.

Η εταιρεία ενέργειας Southern California Edison, ανέφερε ότι πάνω από 148.000 πολίτες είναι χωρίς ρεύμα καθώς ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας διέκοψε το ρεύμα για λόγους «δημόσιας ασφάλειας» όπως είπε. Εκτός από τις 148.000 σκόπιμες διακοπές λειτουργίας, η εταιρεία ενέργειας είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής ρεύματος για λόγους δημόσιας ασφάλειας για ακόμη 400.000 πελάτες της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.