Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Νότια Καλιφόρνια.

Ειδικότερα, τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, πέρασαν μέσα από πόλεις και αυτοκινητόδρομους δημιουργώντας ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής.

Μάλιστα, οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το πύρινο μέτωπο θα χειροτερέψει καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή τροφοδοτούν τις φλόγες και εμποδίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί κατά μήκος της γραφικής ακτής του Ειρηνικού και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοιέχουν λάβει εντολές υποχρεωτικές εκκένωσης, με τις ζώνες εκκένωσης να αυξάνονται κάθε ώρα .

Οι αρχές λένε ότι 70.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Περίπου 100 σχολεία στο Λος Άντζελες παρέμειναν κλειστά την Τετάρτη καθώς λόγω των πολλών πυρκαγιών επιδεινώθηκε η ποιότητα του αέρα σε σημείο που αξιωματούχοι της περιοχής δήλωσαν ότι δεν είναι πλέον ασφαλές για τους μαθητές και το προσωπικό.

Εκατοντάδες οικήματα αναφέρουν οι αρχές ότι θα καταστραφούν, ειδικά στην περιοχή Pacific Palisades, που έχει πληγεί περισσότερο.

Η πυρκαγιά σε αυτή την εύπορη γειτονιά δυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης και έχει κάψει σχεδόν 3.000 στρέμματα τη νύχτα, καίγοντας με μια βιαιότητα που εξέπληξε την πυροσβεστική. Οι κάτοικοι που έσπευσαν να εκκενώσουν εγκλωβίστηκαν στους δρόμους . Εντολές εκκένωσης έχουν εκδοθεί από το Μαλιμπού έως σε περιοχές της Σάντα Μόνικα.

Μια άλλη πυρκαγιά ανατολικά του Λος Άντζελες, κοντά στην Πασαντίνα στο φαράγγι Eaton, ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης και ενισχύθηκε γρήγορα, καταβροχθίζοντας περισσότερα από 2.200 στρέμματα μέχρι το πρωί της Τετάρτης, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η πυρκαγιά έκαψε σπίτια και ανάγκασε περισσότερους από 100 ανθρώπους να απομακρυνθούν από έναν οίκο ευγηρίας, ορισμένοι σε αναπηρικά καροτσάκια.

Οι φλόγες απείλησαν ακόμα και πυροσβέστες με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες να αναπτύξουν ομάδες κρούσης, αλλά ο άνεμος δεν επέτρεψε στα αεροσκάφη να επιχειρήσουν.

Οι άγριοι άνεμοι που ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να εξασθενήσουν έως αργά το πρωί, αλλά είναι τόσο ισχυροί που θα συνεχίσουν να αποτελούν κίνδυνο μέχρι τις βραδινές ώρες.

Εκκενώνεται το σπίτι της Κάμαλα Χάρις στο Λος Άντζελες λόγω των πυρκαγιών

Το σπίτι της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στο Λος Άντζελες είναι ανάμεσα σε εκείνα που οι ιδιοκτήτες τους έλαβαν εντολή να εκκενώσουν λόγω των τεράστιων πυρκαγιών που μαίνονται.

Χθες το βράδυ, οι κάτοικοι της γειτονιάς που βρίσκεται το σπίτι της Αντιπροέδρου στο Λος Άντζελες έλαβαν εντολή να εκκενώσουν. Κανείς δεν ήταν στο σπίτι της εκείνη την ώρα. Εκείνη και ο σύζυγός της προσεύχονται για την ασφάλεια των συναδέλφων τους στην Καλιφόρνια και των ηρωικών πυροσβεστών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χάρις, Ερνέστο Απρέζα, σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Αντιπρόεδρος και ο Πρόεδρος συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις πυρκαγιές, παραμένουν σε επαφή με κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους και έχουν διατάξει να προσφερθεί η όποια ομοσπονδιακή βοήθεια απαιτείται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και την ανάκαμψη από αυτήν την τρομερή καταστροφή» κατέληξε.

Χιλιάδες Καλιφορνέζοι αναγκάστηκαν επίσης να εκκενώσουν τις κατοικίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες Τρίτη.

Η Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ έχουν σπίτι στη γειτονιά Μπρέντγουντ και έχουν μείνει εκεί πολλές φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι πιθανό να επιστρέψουν στο Λος Άντζελες μετά την αποχώρησή από τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου. Η Χάρις βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον.

Υπάρχει παρουσία των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ στην κατοικία της Χάρις, αλλά θα ήταν σχετικά εύκολο να ασφαλιστεί και να εκκενωθεί το σπίτι, σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της USSS και συνεργάτη του CNN, Τζόναθαν Γουάκροου.

Λος Άντζελες: Διάσημοι ανάμεσα σε χιλιάδες που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών

Ανάμεσα σε εκείνους που βλέπουν τις φλόγες να κατευθύνονται απειλητικές προς τις κατοικίες τους είναι και αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ.

Ήδη περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες σαρώνουν το προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς μια πολυσύχναστη περιοχή κοντά στο Μαλιμπού, ιδιαίτερα δημοφιλής στις διασημότητες.

Ο ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ, ο οποίος έπαιξε τον Λουκ Σκαϊγουόκερ στο Star Wars, είπε ότι έφυγε από το Μαλιμπού και ζήτησε από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής να «παραμείνουν ασφαλείς». Στα social media είπε ότι υπήρξαν μικρές φωτιές και στις δύο πλευρές του δρόμου ενώ ο ίδιος τράπηκε σε φυγή.

Η σταρ ριάλιτι, Χάιντι Μόνταγκ και ο σύζυγός της, Σπένσερ Πρατ, είδαν το σπίτι τους να τυλίγεται στις φλόγες. Το ζευγάρι ήταν μέλη του βασικού καστ του τηλεοπτικού ριάλιτι The Hills.

Ο ηθοποιός Γιουτζίν Λεβί από το American Pie και την τηλεοπτική εκπομπή Schitt's Creek εκκένωσε την Τρίτη το σπίτι του, λέγοντας στους Los Angeles Times ότι ενώ ήταν κολλημένος στην κίνηση: «Ο καπνός φαινόταν αρκετά μαύρος και έντονος».

Ο αγαπημένος σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χανκς και η γνωστή ηθοποιός σύζυγός του απέκτησαν μια μεγάλη έπαυλη στο Pacific Palisades το 2010 για 26 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο που βρίσκεται σε 1,5 στρέμμα γης και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, μια μεγάλη πισίνα και το δικό του θέατρο. Ωστόσο, οι φλόγες φαίνεται να έχουν πλησιάσει επικίνδυνα την περιοχή. Ο Τσετ Χανκς, ο γιος του Τομ Χανκς, έγραψε στο Instagram : «Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται ολοσχερώς».

Ο Μπεν Άφλεκ, που επέστρεψε στο σπίτι του την Τρίτη το βράδυ μετά από τη δουλειά του, εμφανίστηκε σοκαρισμένος, καθώς αντίκρισε τις φλόγες. Ο 52χρονος ηθοποιός φαινόταν ανήσυχος όταν πλησίαζε προς το σπίτι όπου μένει πλέον μετά το διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς, ο οποίος είχε ρόλους στις ταινίες Casino και Once Upon a Time in America , δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο με τις φλόγες να είναι κοντά στο σπίτι του.

«Στέκομαι στο δρόμο μου, ετοιμάζομαι να εκκενώσω», είπε ο νικητής της Χρυσής Σφαίρας σε ένα σύντομο βίντεο στο X, προσθέτοντας ότι πυροσβεστικά αεροπλάνα πετούσαν από πάνω και έριχναν νερό. Αργότερα έγραψε: «Δοκιμάζει την ψυχή σου, χάνεις τα πάντα σε μια στιγμή, πρέπει να πω».

Ο ηθοποιός Στιβ Γκούτενμπεργκ, ο οποίος ζει στη συνοικία Palisades και πρωταγωνίστησε στην κωμωδία του 1987 Three Men and a Baby, προέτρεψε τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους να αφήσουν πίσω τα κλειδιά τους, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν για να ανοίξουν χώρο για πυροσβεστικά οχήματα.

Στο Λος Άντζελες, οι πρεμιέρες ταινιών ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της βιογραφικής ταινίας του Βρετανού τραγουδιστή Robbie Williams, Better Man , και τα βραβεία Screen Actors Guild ακύρωσαν μια προσωπική ανακοίνωση υποψηφιοτήτων που είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης.

Τα χειρότερα έρχονται

Περισσότεροι από 1.400 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές γύρω από το Λος Άντζελες και συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτες.

Και οι τρεις πυρκαγιές μαζί καλύπτουν σχεδόν 4.500 στρέμματα γης ενώ περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι σε 10.000 σπίτια απειλούνται. Χιλιάδες ακόμα έχουν εγκαταλείψει ήδη τα σπίτια τους και περίπου 250.000 πελάτες του τμήματος ύδρευσης και ηλεκτρισμού του Λος Άντζελες και της Νότιας Καλιφόρνιας της Edison είναι χωρίς ρεύμα.

