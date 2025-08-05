Πυρκαγιά καίει επί έναν μήνα μεγάλο μέρος του Γκραντ Κάνιον

Στο Γκραντ Κάνιον, από τα γνωστότερα στον κόσμο φυσικά πάρκα της αμερικανικής Δύσης, μαίνεται επί έναν μήνα ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που έχει ρημάξει σχεδόν 500.000 στρέμματα με βλάστηση κι ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το πολύ τουριστικό βόρειο τμήμα του.

Τη φωτιά, εξαιτίας κεραυνού την 4η Ιουλίου –ημέρα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ–, μάχονται μέρα και νύχτα, στο έδαφος κι από αέρος, πάνω από χίλιοι πυροσβέστες.

«Παρά το πολύ χαμηλό επίπεδο υγρασίας 4%, (πυροσβέστες) κατάφεραν να ελέγξουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς», καθησύχασε χθες Δευτέρα σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος στην πολιτεία Αριζόνα (νοτιοδυτικά).

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο κυβερνητικό ιστότοπο InciWeb, που παρακολουθεί την πορεία των πυρκαγιών σ’ όλη τη χώρα, η «Dragon Bravo Fire», που χαρακτηρίζεται πελώρια, δεν έχει περιοριστεί παρά κατά 13% κι υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας του εξαιρετικά ξηρού και ζεστού καιρού στην Αριζόνα.

Είναι ήδη μακράν η χειρότερη πυρκαγιά της χρονιάς στις ΗΠΑ, καθώς μετέτρεψε πάνω από 497.000 στρέμματα με βλάστηση σε αποκαΐδια μέχρι χθες.

Το πάρκο Γκραντ Κάνιον, που επισκέπτονται κάθε χρόνο κάπου 4,5 εκατομμύρια Αμερικανοί και ξένοι τουρίστες, έκλεισε στα μέσα Ιουλίου το βόρειο τμήμα του (το North Rim) για το υπόλοιπο της περιόδου, με άλλα λόγια ως τη 15η Οκτωβρίου.

Το νότιο τμήμα (South Rim), που προτιμά η μεγάλη πλειονότητα των επισκεπτών, παραμένει ακόμη προσβάσιμο.

Η αρχή του πάρκου, όπου τρομακτική στήλη καπνού υψώνεται για πάνω από έναν μήνα πλέον από τα αχανή μαρόν φαράγγια που έσκαψε ο ποταμός Κολοράντο, χρειάστηκε να απομακρύνει εσπευσμένα τον περασμένο μήνα κάπου πεντακόσιους τουρίστες κι εργαζόμενους.

Η «Dragon Bravo Fire» δεν έχει στοιχίσει τη ζωή σε κανέναν, εξ όσων είναι γνωστά, όμως κατέστρεψε, σύμφωνα με τις αρχές, από «50 ως 80 κτιριακές υποδομές» στο βόρειο τμήμα του πάρκου, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού ξενοδοχείου στην περιοχή: του Grand Canyon Lodge, χτισμένου τα χρόνια τα 1930, με θέα που κόβει την ανάσα.

Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχει γίνει φέτος ακόμη πιο λεπτό ζήτημα στην αμερικανική Δύση, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε μεγάλες δημοσιονομικές περικοπές και απολύσεις στις υπηρεσίες δασοπροστασίας, επιτήρησης της ατμόσφαιρας και των ωκεανών (NOAA) και διαχείρισης καταστροφών (FEMA).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

