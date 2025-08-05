Η Αυστραλία θα αποκτήσει 11 φρεγάτες κλάσης Mogami, ναυπηγημένες από τον ιαπωνικό όμιλο Mitsubishi Heavy Industries (MHI), έναντι 6 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων (5,2 δισ. ευρώ), ανακοίνωσε σήμερα ο Αυστραλός υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς.

«Πρόκειται σαφώς για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που έχει κλειστεί ποτέ ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία» σημείωσε ο κ. Μαρλς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Καμπέρα.

Στο πλαίσιο του μειοδοτικού διαγωνισμού, η MHI ανταγωνιζόταν τον γερμανικό όμιλο ThyssenKrupp Marine Systems. Εταιρείες της Ισπανίας και της Νότιας Κορέας είχαν αποκλειστεί σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας.

Η Αυστραλία άρχισε το 2023 μείζονα αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεών της, για να αποκτήσουν ιδίως δυνατότητες να πλήττουν στόχους σε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και να αντιμετωπίσουν την αύξηση της κινεζικής ισχύος, ιδίως στη θάλασσα.

Οι φρεγάτες χαμηλής παρατηρησιμότητας Mogami, που αναμένεται πως θα τεθούν σε υπηρεσία από το πολεμικό ναυτικό της Αυστραλίας ως το 2030, προβλέπεται να αντικαταστήσουν τα πεπαλαιωμένα πολεμικά κλάσης Anzac που είχαν ενταχθεί σε υπηρεσία τα χρόνια του 1990. Έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύουν πυραύλους κρουζ μεγάλου δραστικού βεληνεκούς τύπου Tomahawk.

«Η φρεγάτα κλάσης Mogami είναι η καλύτερη φρεγάτα για την Αυστραλία», διαβεβαίωσε ο κ. Μαρλς. «Είναι πλοίο νέας γενιάς. Είναι stealth (σ.σ. δύσκολα ανιχνεύσιμη από τα ραντάρ). Διαθέτει σύστημα κάθετης εκτόξευσης 32 κυψελών, ικανό να εξαπολύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς», απαρίθμησε.

«Η απόκτηση αυτών των φρεγατών (...) θα κάνει το πολεμικό ναυτικό μας μεγαλύτερο και πιο θανάσιμο», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.