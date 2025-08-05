Το Ισραήλ ανακοινώνει πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως αναχαίτισαν πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, αφού ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της χώρας.

«Πύραυλος που είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την πολεμική αεροπορία, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. «Ήχησαν σειρήνες όπως προβλέπει το πρωτόκολλο», πρόσθεσαν.

Λίγο νωρίτερα, έκαναν λόγο περί «εκτόξευσης βλήματος των Χούθι από την Υεμένη».

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, σε πόλεμο από το 2014 εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας προσκείμενης στο Ιράν εναντίον του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει διάφορα ακόμη κινήματος, όπως η Χεζμπολά στον Λίβανο και η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι εκτοξεύουν συχνά πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίζονται.

Έχουν εξαπολύσει επίσης εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, κατ’ αυτούς συνδεόμενων με το Ισραήλ, τονίζοντας πως πρόκειται για ενέργειες αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Σε ανταπόδοση, το Ισραήλ έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε βομβαρδισμούς εναντίον υποδομών σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους, ιδίως λιμανιών στο δυτικό τμήμα της χώρας, του αεροδρομίου στη Σανάα, ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων κ.ά..

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

