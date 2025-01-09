Διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Λετονίας θα στείλει 30.000 νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.

Η ομάδα αυτή, που σχηματίστηκε στις αρχές του 2024, σύναψε μια σύμβαση ύψους 54 εκατ. ευρώ για την αγορά αυτών των drones.

Ο υπουργός Τζον Χίλι έκανε την ανακοίνωση από την αμερικανική βάση του Ραμστάιν, στη Γερμανία, όπου συνεδριάζει σήμερα η Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το θάρρος του ουκρανικού λαού εξακολουθεί να εμπνέει τον κόσμο και αυτή η σύνοδος των 50 και πλέον χωρών στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον Πούτιν», είπε ο υπουργός.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης ότι 6 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Δανία, έκαναν νέες εισφορές στο Διεθνές Ταμείο για την Ουκρανία (IFU), συνολικού ύψους 190 εκατομμυρίων λιρών (227 εκατ. ευρώ). Το Ταμείο αυτό διαθέτει πλέον αποθέματα 1,55 δισεκ. ευρώ, τα οποία προορίζονται να καλύψουν τις εξοπλιστικές ανάγκες του Κιέβου.

Ο συνασπισμός για τους drones, που θα οργανώσει την παραγωγή αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκάφων «σε μεγάλη κλίμακα και σε προσιτές τιμές», αποτελείται από τη Βρετανία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Λετονία και τη Σουηδία. Σύμφωνα με το Λονδίνο, θα είναι υπερσύγχρονοι και θα μπορούν να παρακάμπτουν τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα «για να στοχεύουν εχθρικές θέσεις και τεθωρακισμένα άρματα». Οι πιλότοι τους, εφοδιασμένοι με κράνη εικονικής πραγματικότητας, θα βλέπουν απευθείας πλάνα των περιοχών όπου θα πετούν αυτά τα αεροσκάφη, σαν να βρίσκονταν και οι ίδιοι επάνω σε αυτά.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευτεί να χορηγεί 3 δισεκ. λίρες (3,6 δισεκ. ευρώ) σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία σε ετήσια βάση, μέχρι το 2030-31.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

