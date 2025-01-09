Μία 19χρονη Καναδή ισχυρίζεται ότι αφού έκανε το εμβόλιο της Pfizer για τον κορωνοϊό το στήθος της τετραπλασιάστηκε σε μέγεθος με τους ειδικούς να αναφέρουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται μία τέτοια περίπτωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το στήθος της γυναίκας μεγάλωσε σε μέγεθος μέσα σε έξι μήνες μετά τη λήψη δύο δόσεων.

Η 19χρονη ισχυρίζεται ότι έλαβε την πρώτη της δόση του εμβολίου Pfizer για την Covid τον Σεπτέμβριο του 2022 και το στήθος της άρχισε να «μυρμηγκιάζει» και να μεγαλώνει ελαφρά.

Στη συνέχεια και αφού έλαβε και τη δεύτερη δόση η κατάσταση επιδεινώθηκε, αναγκάζοντάς την να απευθυνθεί σε γιατρούς.

Οι γιατροί που έχουν αναλάβει τη γυναίκα αναφέρουν ότι το εμβόλιο της Covid μπορεί να προκάλεσε ψευδοαγγειωματώδη στρωματική υπερπλασία (PASH), μια υπερανάπτυξη κυττάρων που συνήθως προκαλεί καλοήθη εξογκώματα στους μαστούς και έχει παρατηρηθεί μόνο σε περίπου 200 ασθενείς.

Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση που συνδέει την πάθηση PASH με ένα εμβόλιο , με τους ειδικούς ωστόσο να προειδοποιούν ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι συνδέονται.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς το εμβόλιο μπορεί να προκάλεσε την ανάπτυξη των μαστών, αλλά ορισμένες μελέτες κάποιων περιπτώσεων έχουν δείξει ότι τα εμβόλια Covid μπορεί να προκαλέσουν ανοσοαπόκριση που οδηγεί σε προσωρινά διογκωμένους λεμφαδένες, γεγονός που κάνει το στήθος να φαίνεται μεγαλύτερο.

Οι ειδικοί, από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, έγραψαν σε ιατρικό περιοδικό τον περασμένο μήνα: «Αυτή η περίπτωση είναι η πρώτη που καταδεικνύει μια χρονική συσχέτιση μεταξύ της γιγαντομαστίας που σχετίζεται με την PASH και ενός εμβολίου».

Οι ειδικοί έχουν επίσης σημειώσει ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες στα εμβόλια Covid είναι εξαιρετικά σπάνιες και τα οφέλη από τον εμβολιασμό υπερτερούν των πιθανών επιπλοκών .

Η γυναίκα δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, ενώ κατά την εξέταση το στήθος της φαινόταν πρησμένο και χαλαρό, χωρίς να ψηλαφιστούν μάζες.

Οι ειδικοί στο Τορόντο είπαν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη πιθανή σχέση μεταξύ της γιγαντομαστίας και των εμβολίων Covid.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε μείωση στήθους 11 μήνες μετά το πρώτο της εμβόλιο κατά της Covid. Οι γιατροί αφαίρεσαν 8 κιλά ιστού κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Σκέφτεται να κάνει περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις για να διορθώσει τις ασυμμετρίες που προέκυψαν και να επαναφέρει το στήθος της στο κανονικό τους μέγεθος.

Υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία έδειξαν ελαφρώς διογκωμένους λεμφαδένες γύρω από τις μασχάλες και πυκνά αιμοφόρα αγγεία. Η πάθηση PASH είναι μια καλοήθης πάθηση του μαστού που εντοπίζεται σε λιγότερους από 200 ανθρώπους παγκοσμίως.

Ωστόσο, υπάρχουν μόνο 20 γνωστές περιπτώσεις PASH που προκάλεσαν ακραία ανάπτυξη του μαστού και καμία δεν έχει συσχετιστεί προηγουμένως με εμβόλια.

Δεν είναι σαφές πώς το εμβόλιο μπορεί να προκάλεσε την ανάπτυξη του μαστού της γυναίκας.



