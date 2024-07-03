ΥΠΕΞ Τουρκίας: Το σήμα των γκρίζων λύκων να χρησιμοποιείται παντού

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας θέλει το σήμα των γκρίζων λύκων να χρησιμοποιείται παντού. O πρέσβης της Γερμανίας στην Άγκυρα κλήθηκε στο ΥΠΕΞ της Τουρκίας για να δώσει εξηγήσεις μετά την έναρξη έρευνας από την UEFA, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Πρόκειται για το περιστατικό κατά το οποίο, ο Μερίχ Ντεμιράλ, ποδοσφαιριστής της εθνικής Τουρκίας φωτογραφήθηκε μετά το δεύτερο γκολ που πέτυχε να πανηγυρίζει, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το σύμβολο των «Γκρίζων Λύκων». Η UEFA κατόπιν άνοιξε πειθαρχική έρευνα για τον «φερόμενο απρεπή πανηγυρισμό» του Τούρκου παίκτη.

Απαντώντας στις παραπάνω εξελίξεις το ΥΠΕΞ Τουρκίας δήλωσε:

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η UEFA άνοιξε πειθαρχική έρευνα κατά του εθνικού μας ποδοσφαιριστή Merih Demiral μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη μεταξύ της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου και της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Αυστρίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 024 χθες (2 Ιουλίου).

Από την άλλη πλευρά, ενώ η έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Οργανισμό για την Προστασία του Συντάγματος τον Σεπτέμβριο του 2023 τόνιζε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε άτομο που κάνει το σημάδι του γκρίζου λύκου ως ακροδεξιός εξτρεμιστής και ενώ το σημάδι του «γκρίζου λύκου» δεν είναι απαγορευμένο σύμβολο στη Γερμανία, οι αντιδράσεις που έδειξαν στον κ. Demiral οι γερμανικές αρχές είναι από μόνες τους ξενοφοβία.

Καταδικάζουμε τις πολιτικά υποκινούμενες αντιδράσεις στη χρήση ενός ιστορικού και πολιτιστικού συμβόλου με τρόπο που δεν στοχεύει κανέναν κατά τη διάρκεια του εορτασμού ενός αθλητικού γεγονότος».

