Σειρήνες ηχούσαν σε όλο το Ισραήλ τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους εναντίον της χώρας, σημειώνει η Jerusalem Post.

Αρχικές αναφορές έδειχναν ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ ταυτόχρονα με την ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση, αλλά οι αναφορές αυτές διαψεύστηκαν από τη Μονάδα Εκπροσώπου Τύπου των IDF.

🎥 عبور راحت موشک‌های ایرانی از پدافند رژیم صهیونیستی؛ کار چندانی از پدافند اسرائیل برنمی‌آید https://t.co/kq9g3jKEpE pic.twitter.com/xmlKLpUNIo — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 3, 2026

Oι IDF δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι ακόμη και αν η επίθεση είχε τελειώσει, ζητήθηκε από τον κόσμο να παραμείνει κοντά σε ασφαλή χώρο και να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματίες από την επίθεση. Η αστυνομία δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε πτώση πυραύλου στο κεντρικό Ισραήλ.

🎥 تل‌آویو شب گذشته این‌چنین در آتش سوخت pic.twitter.com/6cpYCwEY2N — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 3, 2026

Τα ξημερώματα, εκδόθηκαν αρκετές προειδοποιήσεις για την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη βόρεια γραμμή αντιπαράθεσης και στην άνω Γαλιλαία, χωρίς να υπάρξει επίσημη δήλωση από τις αρχές σχετικά με την κατάσταση. Σύμφωνα με τους IDF, δύο εχθρικά UAV εισέβαλαν στο Ισραήλ από το Λίβανο και αναχαιτίστηκαν από τον στρατό.

Πηγή: skai.gr

