Πραγματοποιήθηκε απόψε στη Γενεύη το δείπνο εργασίας που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) κ. Αντόνιο Γκουτέρες προς τα μέρη που συμμετέχουν στην άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, στο οποίο παρακάθισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον Διαπραγματευτή κ. Μενέλαο Μενελάου.

Στο δείπνο παρακάθισαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Χακάν Φιντάν, ο Υφυπουργός για την Ευρώπη και Βόρεια Αμερική του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Στίβεν Ντόιτι και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Ερσίν Τατάρ.

Μετά το δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Γενεύης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με το δείπνο που πραγματοποιήθηκε απόψε το βράδυ στις 19:00. Ένα δείπνο, το οποίο είχε περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα της ανταλλαγής απόψεων, ενόψει των σημαντικών διμερών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο το πρωί, και ακολούθως της Ολομέλειας.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, στις 9:40 (10:40 ώρα Κύπρου), ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υφυπουργό για την Ευρώπη και Βόρεια Αμερική του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στις 10:45 θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα (ΓΓ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) πριν να ξεκινήσει η Ολομέλεια.

Σχετικά με το αποψινό δείπνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου, όπως έχετε ενημερωθεί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και ακολούθως είχε επικοινωνία τόσο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου και οι δύο εξέφρασαν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις προσπάθειες που καταβάλλουμε, στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΓΓ των ΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλαν από κοινού επιστολή προς τον ΓΓ των ΗΕ, με κοινοποίηση βεβαίως προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον κ. Τατάρ, μια επιστολή που απεστάλη κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και που, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για μια κίνηση υψηλής σημασίας και αξίας τόσο ως προς τη χρονική στιγμή, αλλά και ως προς το περιεχόμενο και τα μηνύματα που αυτή περιέχει.

Αποτελεί επί της ουσίας μια ουσιαστική παρέμβαση της ΕΕ σε μια κρίσιμη στιγμή. Και είναι ασφαλώς και σε συνέχεια της δεδηλωμένης πρόθεσης της ΕΕ να είναι παρούσα σε αυτή την πολυμερή διάσκεψη, αλλά και να διαδραματίσει εκείνο τον ρόλο που της αναλογεί, ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ΕΕ μπορεί και επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο με όλα τα μέσα που διαθέτει και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Να σημειώσουμε εδώ το γεγονός ότι μια κοινή επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον ΓΓ των ΗΕ αποδεικνύει και τη σημασία και τη βαρύτητα που οι δύο αυτοί κορυφαίοι θεσμοί, και κατά συνέπεια και κατ’ επέκταση όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προσδίδουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση στο Κυπριακό.

Τα σημαντικότερα σημεία που περιέχονται σε αυτή την επιστολή, που επαναλαμβάνω έχει παραληφθεί από τον ΓΓ των ΗΕ, είναι ασφαλώς η επαναβεβαίωση της θέσης της ΕΕ, της προσήλωσης της ΕΕ στις προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου εντός του πλαισίου των ΗΕ, στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ.

Εκφράζεται επίσης, μέσω της επιστολής, η ελπίδα και η προσδοκία ότι αυτή η πολυμερής διάσκεψη θα επιφέρει περαιτέρω πρόοδο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, και η ΕΕ εκφράζει την ετοιμότητά της για ακόμα μια φορά να διαδραματίσει τον ρόλο της, να συμβάλει ενεργά, αλλά και να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της για στήριξη της διαδικασίας που ηγείται ο ΓΓ των ΗΕ, και, τέλος, αναδεικνύει και υπογραμμίζει το Κυπριακό ως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, που έχει τεράστια σημασία για την ίδια την ΕΕ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν δύο κορυφαίοι θεσμοί αναδεικνύουν, αλλά και προτάσσουν το Κυπριακό σε μια κοινή επιστολή αυτό έχει τη δική του σημασία και τη δική του αξία.

Αύριο θα συνεχιστούν οι συναντήσεις, θα προσέλθουμε σε αυτές τις συναντήσεις τόσο τις δυνατές συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και στην Ολομέλεια της διάσκεψης με εκείνες τις εποικοδομητικές προτάσεις, με εκείνη την εποικοδομητική διάθεση που μας διακατέχει, και με εκείνη την ειλικρινή πολιτική βούληση, για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στο έργο του ΓΓ των ΗΕ, ούτως ώστε να υπάρξει περαιτέρω κινητικότητας.»

Ερωτηθείς για τη σύντομης διάρκειας συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών αμέσως μετά το δείπνο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ήταν μια κοινωνική, ολιγόλεπτη συνομιλία μετά το δείπνο.

Κληθείς να διευκρινίσει, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η ολιγόλεπτη παραμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στην αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο «ήταν κοινωνικού περιεχομένου, όπως κοινωνικού περιεχόμενου ήταν και το δείπνο στην ολότητά του». Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν συζήτηση που αφορούσε ή απτόταν της ουσίας της συζήτησης.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

