Νέες απειλές εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος προειδοποίησε ότι εάν χρειαστεί η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει ξανά τον πύραυλο Ορέσνικ αλλά και πιο ισχυρούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς.

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσουμε και σήμερα και αύριο, αν χρειαστεί», είπε ο Πούτιν για τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς.

🚨 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:



▪(Hipersonik füze) 'Oreshnik'i bugün, yarın veya gerekli herhangi bir zamanda kullanmayı göz ardı edemeyizpic.twitter.com/dxQfA8HLlF — Conflict (@ConflictTR) December 26, 2024

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ενώ ανέφερε ότι η Σλοβακία είναι έτοιμη για να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε, επίσης, ότι δεν υπάρχει χρόνος φέτος για την υπογραφή νέας συμφωνίας για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, τόνισε ότι είναι αδύνατο να υπογραφεί μια νέα συμφωνία με την Ουκρανία λίγες μόνο ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, σημειώνοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο μέσω Ουκρανίας σε οποιονδήποτε πελάτη, αλλά μια αγωγή το καθιστά αδύνατο.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα είναι έτοιμη να παρατείνει τη συμφωνία διαμετακόμισης, αλλά το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα το κάνει. Μάλιστα, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη απόφαση του Κιέβου, ο Πούτιν είπε ότι η Ουκρανία τιμωρεί την Ευρώπη.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει αέριο στην Ευρώπη μέσω Πολωνίας μέσω του αγωγού Yamal - Europe.

Ο Μπάιντεν είχε προτείνει το 2021 να «αναβάλει κατά 10-15 χρόνια» την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν του είχε προτείνει το 2021 να «αναβάλει κατά 10-15 χρόνια την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Η ένταξη Βορειοατλαντική Συμμαχία ήταν ένα μακροχρόνιο αίτημα του Κιέβου.

«Το 2021, ο νυν πρόεδρος Μπάιντεν μου πρότεινε ακριβώς αυτό: την αναβολή της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για 10-15 χρόνια, επειδή η χώρα δεν ήταν ακόμη έτοιμη», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

«Απάντησα με τρόπο λογικό "ναι, (η Ουκρανία) δεν είναι έτοιμη σήμερα. Αλλά θα την προετοιμάσετε για να είναι έτοιμη και θα τη δεχτείτε» (ως μέλος), πρόσθεσε ο Πούτιν.

Εντούτοις, για τη Ρωσία, «ποιά είναι η διαφορά; σήμερα, αύριο ή σε δέκα χρόνια;», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Μόσχα θεωρεί κόκκινη γραμμή την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, το Κίεβο παρουσιάζει την ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως απαραίτητη για την ασφάλειά του έναντι της Ρωσίας και ζητά πρόσκληση ένταξης το συντομότερο δυνατό.

Η ουκρανική ηγεσία, ωστόσο, αναγνώρισε ότι η ένταξή της θα μπορεί να έρθει μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία, που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ουάσινγκτον και Βερολίνο ιδιατέρως είναι επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε προοπτική ταχείας ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το Κρεμλίνο προειδοποίησε ξανά ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα συνιστούσε μια «μη αποδεκτή» απειλή για τη Ρωσία.

