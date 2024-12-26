Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό συγκρότημα στο Μπεστέπε της Άγκυρας.

Κατά τη συνάντηση κράτησε περίπου μισή ώρα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Συρία και η ασφάλεια των χριστιανών στη Συρία.

Μιλώντας για τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ τους και του Πατριαρχείου Αντιοχείας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ζήτησε από τον Πρόεδρο τη στήριξή του για τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των μειονοτήτων στη Συρία.

Επίσης ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ερντογάν για την έναρξη των εργασιών για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και ζήτησε τη βοήθειά του για την επίσπευση των διαδικασιών. Ο Τούρκος πρόεδρος υποσχέθηκε να παράσχει την αμέριστη βοήθειά του.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα των προγραμματιζομένων εορτασμών κατά το προσεχές έτος για την συμπλήρωση 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενικής Συνόδου (325-2025) της Νίκαιας και της έλευσης στην Τουρκία για τον σκοπό αυτό του Πάπα Φραγκίσκου.

Κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Kadıköy Εμμανουήλ και τον Λάκη Βίνγκα, μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της ελληνικής κοινότητας.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευσαν στην Άγκυρα ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και ο Παντελεήμων Βίγκας, άρχων μέγας χαρτοφύλαξ και δραστήριος κοινοτικός παράγοντας της ομογενείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.