Μια περίεργη πτήση μέσω Κύπρου κατέγραψαν οι παρατηρητές εναέριας κυκλοφορίας στο twitter. Συγκεκριμένα σε ανάρτηση πριν από λίγες, ο Ιταλός ανταποκριτής και δημοσιογράφος Σέρχιο Σκαντούρα, κάνει λόγο για ιδιωτικό τζετ που αναχώρησε από την Μόσχα και ταξίδεψε σε Κύπρο, Μάλτα και Μαυροβούνιο.

Υποστηρίζεται ένα σενάριο, που βασίζεται στο σχέδιο πτήσης του τζετ, σύμφωνα με το οποίο οι Ρώσοι ταξιδεύουν για να μαζέψουν μετρητά από τράπεζες ευρωπαϊκών χωρών που δεν τους έχουν επιβάλλει ακόμα κυρώσεις, εξαιτίας της εισβολή στην Ουκρανία.

Private jet: departed from Moscow, a trip to Cyprus, then to Malta and now to Montenegro.



Collecting cash from sanctions-evading banks in the EU? https://t.co/2Y0YEMu28H