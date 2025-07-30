Τα πρώτα κύματα τσουνάμι που προκλήθηκαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ρωσικών ακτών στη χερσόνησο Καμτσάτκα, έπληξαν τις ρωσικές ακτές κατά μήκος της περιοχής Σεβέρο-Κουρίλσκ.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο X έδειξαν κτίρια που υπερκαλύφθηκαν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η περιοχή είναι γνωστή για την ηφαιστειακή και σεισμική της δραστηριότητα, και έχει πληγεί πολλές φορές από ισχυρούς σεισμούς και κύματα τσουνάμι.

«Πλημμύρισε σήμερα η μικρή πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο ρωσικό αρχιπέλαγος που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

«Το τσουνάμι πλημμύρισε τμήματα της πόλης-λιμένα Σέβερο-Κουρίλσκ (...) Ο πληθυσμός είχε απομακρυνθεί εσπευσμένα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. βίντεο, τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη αυτή, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκων.

Τσουνάμι στην Καμτσάτκα

Ο σεισμός των 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (κατά την πιο πρόσφατη εκτίμηση του αμερικανικού USGS) προκάλεσε τσουνάμι ύψους 3-4 μέτρων στην Καμτσάτκα, σύμφωνα με τον Σεργκέι Λεμπέντεφ, τον περιφερειακό υπουργό έκτακτης ανάγκης.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά ένα νηπιαγωγείο υπέστη ζημιές, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, πρόσθεσε ο Λεμπέντεφ.

«Ο σημερινός σεισμός ήταν σοβαρός, ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα, Βλαντιμίρ Σολοντόφ, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σχεδόν ταυτόχρονα, τσουνάμι παρατηρήθηκε στη βόρεια Ιαπωνία και είχε ύψος περίπου τριάντα εκατοστών, μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Ενώ έφθαναν τα πρώτα κύματα του τσουνάμι, στη νήσο Χοκάιντο (βόρεια), το NHK προειδοποίησε πως ενδέχεται να ακολουθήσουν κύματα πολύ μεγαλύτερου ύψους. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εκτίμησε σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της πως το ύψους των κυμάτων μπορεί να φθάνει και τα τρία μέτρα κι αναμένεται να πλήξουν από τις ακτές της βόρειας και της ανατολικής Ιαπωνίας, ως τον νότο, στην Οσάκα.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό προειδοποίησε σήμερα πως υπάρχει κίνδυνος οι ακτές στις πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον, Ουάσιγκτον και Αλάσκας να δοκιμαστούν από σεισμογενή θαλάσσια κύματα εντός ωρών, μετά την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 8,7-8,8 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην πολιτική προστασία να φροντίσει να απομακρυνθεί ο πληθυσμός από τις ακτές. Το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε εξάλλου πως πρέπει να αναμένονται «πολύ ισχυρά ρεύματα στις εισόδους λιμένων» από την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά) ως την Τσιάπας (νότια).

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι έχουν εκδοθεί επίσης:

Για την Ιαπωνία: Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τις παράκτιες περιοχές από το Χοκάιντο έως την Οσάκα , ενώ χαμηλότερου επιπέδου προειδοποιήσεις ισχύουν σε άλλα μέρη της χώρας.

έως την , ενώ χαμηλότερου επιπέδου προειδοποιήσεις ισχύουν σε άλλα μέρη της χώρας. Για τη Χαβάη

Για το Γκουάμ

Για τον Ισημερινό

Η Ιαπωνία διέταξε εκκενώσεις

Η Ιαπωνία κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να εκκενώσουν αμέσως. Οι προειδοποιήσεις εκκένωσης που έχει δώσει εκτείνονται πλέον σε εκατοντάδες χιλιόμετρα κατά μήκος μιας ευρείας ζώνης των παράκτιων περιοχών της.

«Διαφύγετε αμέσως σε μια υψηλότερη, ασφαλή τοποθεσία. Η ώρα άφιξης του τσουνάμι δεν μπορεί να υπολογιστεί. Τα κύματα μπορεί να φτάσουν αργά ή γρήγορα. Συνεχίστε την εκκένωση όσο ισχύει η προειδοποίηση», αναφέρουν οι αρχές..

Οι μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει ότι τα κύματα τσουνάμι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3-4 μέτρα.

Ισίμπα: Οι αρχές αξιολογούν την κατάσταση

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα λέει ότι οι αρχές «εργάζονται για να αξιολογήσουν την κατάσταση», προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες ανακούφισης θα «θέσουν πάνω απ' όλα τις ανθρώπινες ζωές».

Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για ζημιές μέχρι στιγμής, λέει, προτρέποντας τους κατοίκους που έχουν λάβει εντολές εκκένωσης να αναζητήσουν υψηλότερα σημεία και να μείνουν μακριά από τις ακτές.

Οι αρχές της Χαβάης ζήτησαν «άμεση εκκένωση»

Οι αρχές στη Χαβάη διέταξαν «άμεση εκκένωση» μεγάλων τμημάτων του νησιού Οάχου, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της πολιτείας Χονολουλού, όπου ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες.

«Λάβετε μέτρα! Αναμένονται καταστροφικά κύματα τσουνάμι», αναφέρει σε ειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χονολουλού.

Το πρώτο κύμα τσουνάμι στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας

Οι εκτιμήσεις τοποθετούν το πρώτο κύμα τσουνάμι που χτύπησε το Νεμούρο, μια πόλη-λιμάνι στο βορειοανατολικό τμήμα του Χοκάιντο, σε ύψος περίπου 30 εκατοστών.

Οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν νωρίτερα ότι τα επόμενα κύματα θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα.

Τραμπ: «Μείνετε δυνατοί και ασφαλείς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δημοσίευσε μια ανάρτηση σχετικά με την προειδοποίηση για τσουνάμι στη Χαβάη και τις προειδοποιήσεις στην Αλάσκα και στις ακτές του Ειρηνικού των ΗΠΑ.

«Παρακαλώ επισκεφθείτε το tsunami.gov/ για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. ΜΕΙΝΕΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!», δημοσίευσε στο Truth Social.

Απομακρύνονται εσπευσμένα οι εργαζόμενοι στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα

Εργαζόμενοι που ήταν παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου είχε γίνει το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, επίσης και τότε τσουνάμι, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα, εξαιτίας της έκδοσης έκτακτης προειδοποίησης για τσουνάμι, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό στον Ειρηνικό, ανοικτά των ακτών της Ρωσίας, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

«Απομακρύναμε εσπευσμένα όλους τους εργάτες και τους υπαλλήλους μας», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της TEPCO, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ουδεμία ανωμαλία παρατηρήθηκε» στην εγκατάσταση.

Στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και διάλυσης, που αναμένεται να διαρκέσουν δεκαετίες ακόμη, μετά την καταστροφή εξαιτίας του ιστορικού σεισμού και του τσουνάμι που τον έπληξαν τον Μάρτιο του 2011.

Πηγή: skai.gr

