AP: Οι νέοι ψηφοφόροι δείχνουν μικρή, αλλά ενδεχομένως σημαντική, στροφή προς τον Τραμπ

Τα προκαταρκτικά ευρήματα του AP VoteCast παραπέμπουν σε ορισμένες μετατοπίσεις μεταξύ δημογραφικών ομάδων που θα μπορούσαν να έχουν σημασία, μεταξύ αυτών και οι νεότεροι ψηφοφόροι.

Οι νεότεροι ψηφοφόροι έχουν διαμορφώσει την πολιτική τους ζωή με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί την τρίτη του προεδρική εκλογή.

Οι ψηφοφόροι κάτω των 30 ετών αποτελούν ένα κλάσμα του συνολικού εκλογικού σώματος. Αλλά περίπου οι μισοί από αυτούς υποστήριξαν την Κάμαλα Χάρις, σε σύγκριση με τους περίπου 6 στους 10 που υποστήριξαν τον Μπάιντεν το 2020. Λίγο περισσότεροι από 4 στους 10 νέους ψηφοφόρους ψήφισαν τον Τραμπ, σε σχέση με περίπου το ένα τρίτο το 2020.

