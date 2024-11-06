Μίσιγκαν: Εντοπίστηκαν 6 άτομα να εκφοβίζουν ψηφοφόρους εις βάρος της Χάρις

Ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό διάταγμα εναντίον έξι ατόμων που κατηγορούνται για εκφοβισμό ψηφοφόρων μέσω βιντεοσκόπησης, παρακολούθησης και απειλών ατόμων εντός των εκλογικών κέντρων του Μίσιγκαν. Απειλούσαν ότι σε περίπτωση εκλογής της Κάμαλα Χάρις «κάποιοι θα πάθουν κακό», ακόμα και παιδιά.



Σύμφωνα με μια καταγγελία που κατατέθηκε από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), έξι άτομα που δεν κατονομάζονται είχαν ως στόχο να «απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να παρενοχλήσουν και να αποτρέψουν τους ψηφοφόρους» από τη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές.

Η υπουργός Εξωτερικών του Μίτσιγκαν, Τζοσελίν Μπένσον, απάντησε στις καταγγελίες της ACLU, λέγοντας ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι «συνεργάζονται με εταίρους σε όλη την πολιτεία για να διερευνήσουν τυχόν ισχυρισμούς εκφοβισμού», αλλά διαβεβαίωσε ότι «δεν έχουν υπάρξει αξιόπιστες αναφορές για εμπόδια σε κανέναν».Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τέρενς Μπεργκ, διορισμένος από τον Μπαράκ Ομπάμα, διέταξε τα συγκεκριμένα άτομα να «σταματήσουν την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό των ψηφοφόρων εντός ή εκτός των εκλογικών κέντρων κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024».

