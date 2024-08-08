Προτροπή Μακρόν σε Νετανιάχου για αποφυγή ενός «κύκλου αντιποίνων»

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε σήμερα τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφύγει έναν «κύκλο αντιποίνων», σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ, του Ιράν και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα οι δύο ηγέτες.

«Όπως είχε προτρέψει τον ιρανό πρόεδρο να αποφύγει έναν κύκλο αντιποίνων που θα έθετε σε κίνδυνο τους κατοίκους και τη σταθερότητα της περιοχής, προέτρεψε τον ισραηλινό πρωθυπουργό να ακολουθήσει την ίδια λογική», αναφέρει το δελτίο Τύπου της γαλλικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

