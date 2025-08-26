Η εμπορική συμφωνία που ανακοίνωσαν μόλις πριν από λίγες ημέρες Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον δοκιμάζεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς σε χώρες με ψηφιακούς κανονισμούς που, όπως υποστηρίζει, στοχοποιούν αμερικανικές εταιρείες.

Το μελάνι δεν έχει ακόμη στεγνώσει από την επισημοποίηση της συμφωνίας και ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ήδη να την τινάξει στον αέρα, όπως σημειώνει το Politico.

Σε μια ακόμη επίθεση κατά της ΕΕ, ο Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε χώρες των οποίων οι ψηφιακοί κανόνες, όπως είπε, εισάγουν διακρίσεις σε βάρος αμερικανικών εταιρειών.

«Προειδοποιώ όλες τις χώρες με ψηφιακούς φόρους, νομοθεσίες, κανονισμούς ή ρυθμίσεις: εάν αυτά τα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις δεν καταργηθούν, εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλω σημαντικούς πρόσθετους δασμούς στις εξαγωγές αυτών των χωρών προς τις ΗΠΑ και θα θεσπίσω περιορισμούς στις εξαγωγές υων προστατευόμενων τεχνολογιών αιχμής και των μικροτσίπ», έγραψε στο Truth Social.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαπολύσει αλλεπάλληλα «πυρά» κατά του ψηφιακού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) λογοκρίνουν Αμερικανούς πολίτες και στοχοποιούν άδικα αμερικανικές εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε να τονίσει την κανονιστική της αυτονομία.

«Είναι κυρίαρχο δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στην επικράτειά τους, οι οποίες συνάδουν με τις δημοκρατικές τους αξίες», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους η επικεφαλής εκπρόσωπος της ΕΕ, Πάουλα Πίνιο.

Η νέα απειλή του Τραμπ, ωστόσο, αμφισβητεί τη λογική της ΕΕ ότι η κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα προσφέρει στη βιομηχανία την απαραίτητη σταθερότητα.

«Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη ότι η συμφωνία της 27ης Ιουλίου δεν προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα», σχολίασε ο Μπερντ Λάνγκε, ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όταν ο Τραμπ και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντάλλαξαν χειραψία για τη συμφωνία στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου, πολλοί το ερμήνευσαν ως πράξη παράδοσης από πλευράς ΕΕ. Κυρίως, η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα με αντάλλαγμα έναν βασικό δασμό 15%, που θα ισχύει και για τα αυτοκίνητα τα οποία σήμερα επιβαρύνονται με φόρο 27,5%.

Η Κομισιόν υποστήριξε τότε ότι αυτό ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί, ώστε να προστατευθεί η ΕΕ — και η κανονιστική της αυτονομία — από μελλοντική κλιμάκωση εκ μέρους της απρόβλεπτης κυβέρνησης Τραμπ.

«Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω και να υπογραμμίσω πόσο έχουμε εργαστεί για να διασφαλίσουμε ότι δεν θίγουμε με κανέναν τρόπο τη νόμιμη ψηφιακή μας ρύθμιση. Αυτό περιλαμβάνει, φυσικά, τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές, καθώς και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, αλλά και τους φόρους επί των ψηφιακών υπηρεσιών των κρατών-μελών μας», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ σε δημοσιογράφους, μετά την παρουσίαση της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ.

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά, η ΕΕ διαπιστώνει με δύσκολο τρόπο ότι οι δεσμεύσεις του Τραμπ μπορούν γρήγορα να ανατραπούν από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προτεραιότητές του.

«Οι συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ απλώς δεν δημιουργούν το είδος της διαρκούς βεβαιότητας που όλοι επιθυμούν απεγνωσμένα, γιατί η βεβαιότητα, η προβλεψιμότητα και η αυστηρή προσήλωση στις συνθήκες δεν είναι στους στόχους του Λευκού Οίκου», δήλωσε ο Ντμίτρι Γκροζουμπίνσκι, πρώην εμπορικός διπλωμάτης και συγγραφέας του βιβλίου Why Politicians Lie About Trade.

«Με δεδομένο το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την ψηφιακή ρύθμιση, την καχυποψία απέναντι στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς και το πόσο γρήγορα εμφανίστηκε αυτή η μορφή εκβιασμού, αμέσως μετά από αυτό που παρουσιαζόταν ως μια θριαμβευτική εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, ίσως αποδειχθεί υπερβολικό βήμα για την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η Κομισιόν απέρριψε αυτή την ερμηνεία.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία όντως προσέφερε σταθερότητα», δήλωσε η Πάουλα Πίνιο σε ενημέρωση Τύπου.

Στρατηγική αντιποίνων

Στα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Τραμπ, η Ευρώπη έκανε πίσω στις απειλές για αντίποινα κατά της Ουάσινγκτον, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδίωκαν απεγνωσμένα να κρατήσουν τον Τραμπ προσηλωμένο στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είχαμε προετοιμάσει αντίμετρα», δήλωσε η Σαμπίνε Βεϊάντ, η κορυφαία εμπορική αξιωματούχος της ΕΕ, σε πάνελ στο European Forum Alpbach τη Δευτέρα, πριν από τη νέα ανακοίνωση του Τραμπ. «Όμως, φυσικά, αυτό προϋποθέτει να είσαι έτοιμος να αποδεχθείς το κόστος που συνεπάγονται τα αντίμετρα και να δεχθείς ότι συνδέονται με περαιτέρω κλιμάκωση. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε διάθεση γι’ αυτό. Και, όπως είπα, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν η Ουκρανία και οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ».

Η τελευταία κίνηση του Τραμπ, ωστόσο, μπορεί να ασκήσει εκ νέου πίεση στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν. Μία επιλογή θα ήταν να «ξεπαγώσουν» τα αντίμετρα, τα οποία προβλέπουν την επιβολή δασμών σε αμερικανικά αγαθά αξίας 93 δισ. ευρώ, από αεροσκάφη και αυτοκίνητα έως σόγια και μπέρμπον.

Μια άλλη επιλογή, την οποία ήδη κάποιοι ζητούν, θα ήταν να ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός κατά του Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument) της ΕΕ. Αυτό το «εμπορικό μπαζούκα» προβλέπει ευρείες ενέργειες ως απάντηση σε εμπορικό εκβιασμό.

«Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται ξεκάθαρα για περίπτωση που πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός κατά του Εξαναγκασμού», δήλωσε ο Λάνγκε.

Η Πάουλα Πίνιο, ερωτηθείσα ευθέως για αυτή την προοπτική, απέφυγε να κάνει εικασίες.

Το επόμενο βήμα

Η αδυναμία που επιδεικνύει η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πιο επιθετική στρατηγική του Πεκίνου.

Εκμεταλλευόμενη το μερικό μονοπώλιό της στις σπάνιες γαίες, η Κίνα επέβαλε τον Απρίλιο περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, ενώ ο Τραμπ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρέτεινε για ακόμη 90 ημέρες την «εμπορική εκεχειρία» με το Πεκίνο, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι στρατηγικές αδυναμίες της ΕΕ, από τον στρατιωτικό τομέα έως την τεχνολογία, την καταδικάζουν ωστόσο σε μια κατάσταση αναμονής στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς 27,5% που επιβάλλουν στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων στον βασικό δασμό του 15% μόνο αφότου η ΕΕ προτείνει νομοθεσία για την πλήρη κατάργηση των δασμών σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Αν η Κομισιόν προχωρήσει στην πρόταση, η μείωση θα ισχύει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

«Θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου», δήλωσε η Πάουλα Πίνιο.

Πηγή: skai.gr

