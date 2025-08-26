Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι εισαγγελείς θα ζητούν τη θανατική ποινή για όποιον κρίνεται ένοχος για φόνο στην Ουάσιγκτον, μια κίνηση που θα εντείνει την καταστολή του εγκλήματος στην πρωτεύουσα της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Αν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα, την Ουάσιγκτον, θα ζητήσουμε την επιβολή της θανατικής ποινής, και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Όλοι όσοι το άκουσαν συμφωνούν με αυτό».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του αστυνομικού τμήματος της Ουάσιγκτον και έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στους δρόμους ως απάντηση σε αυτό που ο Τραμπ χαρακτήρισε ως ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα και παρακμή. Οι ηγέτες και οι κάτοικοι της πόλης, που είναι σε μεγάλο βαθμό δημοκρατική, απέρριψαν την ιδέα ότι η εγκληματικότητα έφτασε σε επίπεδα έκτακτης ανάγκης.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε το 2021 μορατόριουμ για τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία αυτή ήταν απάνθρωπη. Ο Τραμπ κατάργησε την αναστολή την πρώτη μέρα της θητείας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.