Ουκρανία: Οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών έχουν πλέον το δικαίωμα να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα και προς τις δύο κατευθύνσεις

Οι Ουκρανοί άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών έχουν πλέον το δικαίωμα να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα και προς τις δύο κατευθύνσεις υπό το στρατιωτικό νόμο, δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Προηγούμενες ρυθμίσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία απαγόρευαν στους άνδρες ηλικίας 18-60 ετών να εγκαταλείπουν τη χώρα.

«Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η απόφαση αφορά επίσης τους πολίτες που, για διάφορους λόγους, βρίσκονται εκτός Ουκρανίας», έγραψε η Σβιριντένκο στο Telegram, αναφερόμενη στο εν λόγω κυβερνητικό διάταγμα.

«Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες σχέσεις με την Ουκρανία. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την επομένη της επίσημης δημοσίευσης», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.