Ο ομογενής Τζέιμς Σκουφής υποψήφιος για την προεδρία του Εθνικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Κόμματος

Νέα Υόρκη, Χριστόδουλος Αθανασάτος

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Εθνικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Κόμματος (DNC), στις διεργασίες που πρόκειται να λάβουν χώρα τον προσεχή Φεβρουάριο, ανακοίνωσε ο ομογενής Πολιτειακός Γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, Τζέιμς Σκουφής.

Γιος Ελληνοαμερικανού παντοπώλη και εγγονός Έλληνα μετανάστη, ο Σκουφής, ο οποίος κατάφερε να επανεκλεγεί σε μια περιφέρεια της Πολιτείας Νέας Υόρκης που ψήφισε, σε κεντρικό επίπεδο, υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ΜΜΕ όπως η εφημερίδα New York Times και η ενημερωτική πύλη The Hill, καθότι αποτελεί λιγότερο γνωστό όνομα σε σχέση με συνυποψηφίους του, όπως ο πρώην κυβερνήτη του Μέριλαντ, Μάρτιν Ο' Μάλειο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Κεν Μάρτιν.

«Ίσως είμαι αουτσάιντερ, αλλά ξέρω πώς να κερδίζω. Θα απεμπολήσω το ξεπερασμένο εγχειρίδιο της DNC που επικεντρώνεται στη γραφειοκρατία, ώστε να ξαναχτίσουμε, να σταματήσουμε να παραχωρούμε έδαφος στους Ρεπουμπλικανούς, να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά παντού. Δεν εξαρτάται μόνο το κόμμα, αλλά και η χώρα από αυτό. Μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη μαζί» ανέφερε ο Σκουφής στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, στην πλατφόρμα Χ.

Η εκλογική ήττα της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές, αλλά και η συνολική αποτυχία των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έχει εντείνει τις παραινέσεις για αλλαγή της ατζέντας, αλλά και της ρητορικής του Δημοκρατικού Κόμματος, σε όλα τα επίπεδα.

Μιλώντας στο The Hill, ο Σκουφής έδειξε πως ασπάζεται αυτήν τη λογική, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο επικοινωνίας των υποψηφίων με τους ψηφοφόρους, κάνοντας λόγο για γλώσσα που παραπέμπει σε… υποψηφίους πρυτάνεις και όχι υποψήφιους νομοθέτες.

«Φαίνεται να κατεβαίνουν για πρυτάνεις πανεπιστημίου αντί να διεκδικούν δημόσιο αξίωμα» ανέφερε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως το Δημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να συναντήσει τους πολίτες «στο σημείο που βρίσκονται».

«Δεν είναι επιστήμη. Είναι να είσαι φυσιολογικός. Είναι να μην μιλάς με ακαδημαϊκούς, παράξενους όρους. Είναι να συναντάς τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται. Είναι να μην στέλνεις στους πολίτες 700 μηνύματα ζητώντας τους να συνεισφέρουν πέντε δολάρια μέσα σε τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές» δήλωσε ο ομογενής υποψήφιος πρόεδρος του DNC, επαναλαμβάνοντας πως, ακόμη και οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλη προσέγγιση.

«Εάν κάποιος πιστεύει σε ένα ισχυρό σύνορο, όπως εγώ, δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ρατσιστής από ορισμένα στοιχεία του κόμματός μας. Εάν κάποιος ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα πρέπει να του λέμε με συγκαταβατικό τρόπο ότι ψήφισε ενάντια στα δικά του συμφέροντα. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στους ανθρώπους ότι η οικονομία πηγαίνει εξαιρετικά καλά, όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν ξεκάθαρα εδώ και χρόνια ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου» καταλήγει.

Σύμφωνα με το ABC, 448 μέλη του DNC που θα ψηφίσουν στη χειμερινή συνάντηση περιλαμβάνουν 200 μέλη εκλεγμένα από τις πολιτείες σε 57 πολιτείες, περιοχές και μέλη από το εξωτερικό (Democrats Abroad) που εκπροσωπούν 16 συνεργαζόμενες ομάδες·και 73 μέλη ευρείας εκπροσώπησης που εκλέγονται από το Συμβούλιο.

Ο Σκουφής γεννήθηκε στην άλλοτε ελληνοκρατούμενη συνοικία του Φλάσινγκ στο Κουίνς, αλλά εκλέγεται στην κομητεία του Όραντζ.

Ο πατέρας του διατηρεί ακόμη και σήμερα ένα παντοπωλείο με ελληνικά προϊόντα στο Μπρούκλιν, ενώ ο ίδιος ο Πολιτειακός Γερουσιαστής έχει σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Μάλιστα, στις αρχές του 2020 είχε μεταβεί στην Αστόρια για να μιλήσει σε συγκέντρωση που διοργανώθηκε από ομογενειακούς συλλόγους για τα τότε γεγονότα του Έβρου.



