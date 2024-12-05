Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's εκτιμά ότι η πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ, μετά την υπερψήφιση χθες, Τετάρτη, το βράδυ πρότασης μομφής σε βάρος της στο γαλλικό κοινοβούλιο, «μειώνει την πιθανότητα μιας σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών» της Γαλλίας και «επιδεινώνει το πολιτικό αδιέξοδο της χώρας».

«Το γεγονός αυτό είναι αρνητικό για την πιστοληπτική ικανότητα», δηλαδή για την αξιολόγηση της χώρας, αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη νύκτα, μερικές ώρες μετά την υπερψήφιση από τους βουλευτές της πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από το 1962 στη Γαλλία, και ενώ η δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης επικρίνεται από τις Βρυξέλλες για υπερβολικό έλλειμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

