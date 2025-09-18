Η Γαλλία προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, καθώς τα συνδικάτα επιδεικνύουν σπάνια ενότητα για να ασκήσουν πίεση στον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να λάβει μέτρα σχετικά με τους μισθούς, τις συντάξεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 800.000 άτομα αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα, ενώ τα σχολεία, οι σιδηροδρομικές και αεροπορικές γραμμές θα επηρεαστούν. Συνολικά θα αναπτυχθούν 80.000 αστυνομικοί.

Αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων από το 2023, όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στη χρήση των εκτελεστικών εξουσιών για την προώθηση της αντιδημοφιλούς αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη από τον Εμανουέλ Μακρόν, χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί πρέπει να αντιμετωπίσει την οργή που επικρατεί στη Γαλλία, δήλωσε η Perrine Mohr από το μετριοπαθές συνδικάτο CFDT της βόρειας περιφέρειας Hauts-de-France, μιλώντας στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Ici. Σημείωσε ότι από την άνοδο του Μακρόν στην εξουσία το 2017, «έχουμε μια κυβέρνηση που είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις, με φορολογικές ελαφρύνσεις και άνευ όρων βοήθεια προς τις επιχειρήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι η μελλοντική κυβέρνηση να είναι πιο φιλική προς τους εργαζόμενους και τους πολίτες».

Οι διαδηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, μετά την απόφαση του Μακρόν την περασμένη εβδομάδα να ορίσει τον στενό του σύμμαχο Λεκορνί ως τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε ένα χρόνο – αφού οι δύο προηγούμενοι, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ, απομακρύνθηκαν εν μέσω εντάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνί, ο οποίος ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας για έναν νέο πρωθυπουργό, είχε υπηρετήσει ως υπουργός Άμυνας στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις και προσπαθεί να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι φέρνει κάτι καινούργιο, παρά την υπόσχεσή του για «βαθιά ρήξη» με την πολιτική του παρελθόντος.

Όπως σημειώνει ο Guardian, ο Λεκορνί διορίστηκε μετά την ήττα του κεντρώου προκατόχου του, Μπαϊρού, σε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, λόγω του αντιδημοφιλούς σχεδίου του για περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους 44 δισ. ευρώ και πρόγραμμα λιτότητας για τη μείωση του δημόσιου χρέους της Γαλλίας. Ο Λεκορνί δήλωσε ότι θα εγκαταλείψει την εξαιρετικά αντιδημοφιλή πρόταση του Μπαϊρού για κατάργηση δύο δημόσιων αργιών. Ωστόσο, τα συνδικάτα ανησυχούν ότι άλλα στοιχεία των περικοπών στον προϋπολογισμό του Μπαϊρού – όπως το πάγωμα των περισσότερων δαπανών για κοινωνικές παροχές – ενδέχεται να διατηρηθούν.

Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός έχει μόνο λίγες εβδομάδες για να καταρτίσει ένα κείμενο για τον προϋπολογισμό και να σχηματίσει μια ακόμη κυβέρνηση μειοψηφίας. Πρέπει να αποφύγει την άμεση απόρριψη του προϋπολογισμού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα μπορούσαν να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης και να τον απομακρύνουν από το αξίωμά του. Από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε αιφνιδιαστικές εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, το γαλλικό κοινοβούλιο είναι διχασμένο μεταξύ της αριστεράς, της ακροδεξιάς και του κέντρου, χωρίς να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε επανειλημμένα αδιέξοδα σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Την Τετάρτη, ο Λεκορνί συναντήθηκε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συζητήσει τον προϋπολογισμό πριν από τον διορισμό της νέας κυβέρνησης. Ο 39χρονος είχε παραδοσιακές δεξιές ρίζες πριν ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν και είναι πιθανό να διατηρήσει τη συνεργασία της νέας κυβέρνησης με το παραδοσιακό δεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών, καθώς και τη φιλική προς τις επιχειρήσεις οικονομική πολιτική του Μακρόν.

Ωστόσο, για να αποφύγει την απομάκρυνσή του από το αξίωμα μέσω ψήφου εμπιστοσύνης, ο Λεκορνί βρίσκεται υπό πίεση να βρει έναν τρόπο να προσελκύσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Οι Σοσιαλιστές συναντήθηκαν με τον Λεκορνί την Τετάρτη και ζήτησαν «το τέλος των σκληρών περικοπών στον προϋπολογισμό», δηλώνοντας ότι επιθυμούν «δίκαιες εισφορές από τους πλουσιότερους» και περισσότερα μέτρα που θα βοηθήσουν τους Γάλλους να τα βγάλουν πέρα. Ωστόσο, σημείωσαν ότι ο Λεκορνί δεν μίλησε πολύ για τα σχέδιά του. «Θα δούμε τι θα πει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ. Ο Φορ είπε ότι αν ο Λεκορνί «δεν είναι διατεθειμένος να μας ακούσει», οι Σοσιαλιστές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μελλοντική ψήφο εμπιστοσύνης για την απομάκρυνσή του.

Η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, μια σημαντική δύναμη της αντιπολίτευσης, βγήκε από μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Λεκορνί λέγοντας: «Αν συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα πέσει».

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο του 3% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το χρέος της, το οποίο ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για την πολιτική αστάθεια στη χώρα.

