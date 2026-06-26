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Πρωθυπουργός Λιβάνου: Επέκταση της κρατικής εξουσίας σε όλη τη χώρα

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ισραήλ αποσκοπεί στην πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το σύνολο του λιβανικού εδάφους

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Ναουάφ Σαλάμ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η υποχρέωση της χώρας, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με το Ισραήλ, είναι η επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη την επικράτεια μέσω των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ισραήλ αποσκοπεί στην πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το σύνολο του λιβανικού εδάφους.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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