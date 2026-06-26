Ρούμπιο: ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θεσπίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η συμφωνία θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιστρέψει στα σύνορά του μόλις εξαλειφθεί η απειλή για τους πολίτες του, ενώ προβλέπει και τη δημιουργία τριμερούς στρατιωτικής ομάδας συντονισμού για τον Λίβανο, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα του νοτίου Λιβάνου και την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στις περιοχές αυτές, με τη στήριξη της Ουάσινγκτον.

Η συμφωνία χαράσσει τον οδικό χάρτη για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και προβλέπει τα πρώτα άμεσα μέτρα αποκλιμάκωσης στο έδαφος, με βασικότερο τη μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Τι προβλέπει

Η συμφωνία προβλέπει την υλοποίηση δύο πιλοτικών σχεδίων, στο πλαίσιο των οποίων οι IDF θα αποχωρήσουν από μικρές περιοχές που ελέγχει σήμερα και τη θέση τους θα αναλάβουν ο στρατός του Λιβάνου.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματικοί θα συνεργαστούν με τον λιβανέζικο στρατό για την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων και κυρίως για να επιβεβαιώσουν ότι στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η μία περιοχή βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η δεύτερη νότια του ποταμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.