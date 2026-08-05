Διεθνείς αγορές: Σε επίπεδα ρεκόρ κινούνται τα χρηματιστήρια

Τα διεθνή χρηματιστήρια συνέχιζαν σήμερα την άνοδό τους, καταγράφοντας νέα επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν νωρίτερα πτώση χάρη στις ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

«Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν νέα ιστορικά επίπεδα ρεκόρ χάρη στην επιστροφή του ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη, την αποκλιμάκωση των κινδύνων σχετικά με το πετρέλαιο και την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για νέες αυξήσεις των επιτοκίων», σχολίασε ο Πάτρικ Μάνελι, αναλυτής στο Tickmill Group

Τα χρηματιστήρια στο Παρίσι (+0,09%), η Φρανκφούρτη (+0,61%), το Μιλάνο (+0,49%), η Μαδρίτη (+0,48%), όπως επίσης και το Άμστερνταμ (+0,15%) και η Στοκχόλμη (+0,52%) ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.

Η χρηματιστηριακή ευφορία αποτυπώθηκε και σε άλλες αγορές. Στη Νέα Υόρκη, ο Dow Jones και ο S&P 500 έκλεισαν τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση σε επίπεδο ρεκόρ. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 3,66%, ενώ στη Σεούλ ο δείκτης Kospi σημείωσε άλμα 3,76% στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη, μεταξύ άλλων, στις διπλωματικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να υποχωρεί, πλησιάζοντας σε επίπεδα στα οποία κινείτο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Γύρω στις 10:30 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του Μπρεντ σημείωσε πτώση 0,33% στα 79,10 δολάρια και το αντίστοιχο αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 0,82% στα 75,15 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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