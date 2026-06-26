Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία - Τι προβλέπει

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα του νοτίου Λιβάνου και την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στις περιοχές αυτές, με τη στήριξη της Ουάσινγκτον. Η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα του πέμπτου γύρου διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στην Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

🚨 JUST IN: Secretary Rubio just brokered a framework agreement for PEACE between Israel and Lebanon, right here in Washington, DC



America, Israel, and Lebanon are all signatories



Immediate steps include the Israeli military withdrawing from small areas from Southern Lebanon… pic.twitter.com/7ysYOKwWsv — Q Maga News (@Q_MagaNews) June 26, 2026

Η συμφωνία χαράσσει τον οδικό χάρτη για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και προβλέπει τα πρώτα άμεσα μέτρα αποκλιμάκωσης στο έδαφος, με βασικότερο τη μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Τι προβλέπει

Η συμφωνία προβλέπει την υλοποίηση δύο πιλοτικών σχεδίων, στο πλαίσιο των οποίων οι IDF θα αποχωρήσουν από μικρές περιοχές που ελέγχει σήμερα και τη θέση τους θα αναλάβουν ο στρατός του Λιβάνου.

που ελέγχει σήμερα και τη θέση τους θα αναλάβουν ο στρατός του Λιβάνου. Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματικοί θα συνεργαστούν με τον λιβανέζικο στρατό για την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων και κυρίως για να επιβεβαιώσουν ότι στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η μία περιοχή βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η δεύτερη νότια του ποταμού.



Ειδικότερα, όπως αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε δύο περιοχές κοντά στην κίτρινη γραμμή, όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η μεταβίβαση του ελέγχου στον λιβανέζικο στρατό: η μία περιοχή βρίσκεται εκτός της κίτρινης γραμμής και νότια του Λιτάνι, ενώ η δεύτερη εκτός της αρχικής κίτρινης γραμμής και βόρεια του Λιτάνι.

Αν και η αποχώρηση των IDF θα είναι περιορισμένη, πρόκειται για την πρώτη υποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τότε που το Ισραήλ επέκτεινε τον έλεγχό του στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Παρά τη διπλωματική πρόοδο, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι οπλισμένη και να διατηρεί ισχυρή επιρροή στον Λίβανο.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ διατηρείται σε γενικές γραμμές από το περασμένο Σάββατο, αν και το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις εναντίον στόχων που, όπως υποστηρίζει, συνιστούσαν άμεση απειλή από τη Χεζμπολάχ.

Πώς υπογράφηκε η συμφωνία

Η συμφωνία υπεγράφη από τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, καθώς και από τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νταν Χόλερ, εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά την τελετή υπογραφής στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «είναι μια καλή ημέρα», επισημαίνοντας ωστόσο πως «έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά».

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ, δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής: «Ο τελικός στόχος; Η ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών μας. Πραγματική ειρήνη. Μια ειρήνη στην οποία οι δύο χώρες θα ζουν με ασφάλεια και στην οποία η κυριαρχία του Ισραήλ και του Λιβάνου θα γίνεται σεβαστή και θα προστατεύεται». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να αποχωρήσει από τον Λίβανο μόνο όταν θα έχει εξουδετερωθεί πλήρως η τρομοκρατική απειλή στο έδαφος της χώρας.

Η πρέσβειρα του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, Νάντα Χαμάντε Μουάουαντ, δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής: «Η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφουμε σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, για τη διασφάλιση μόνιμης και οριστικής παύσης των εχθροπραξιών, ώστε ο λαός μας να μπορέσει να επιστρέψει στη γη του και όλοι οι Λιβανέζοι να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία».



Το παρασκήνιο

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ρούμπιο είχε την Πέμπτη τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι τελευταίες διαφωνίες.

Το πρωί της Παρασκευής, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συμμετείχε και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, συμβάλλοντας στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.



Πηγή: skai.gr

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