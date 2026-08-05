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Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για κακοποίηση χελώνων

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπέδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες

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Χελώνες

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εικόνες από χελώνες που άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί λαδομπογιά τα καβούκια τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπέδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη κακοποίηση ζώων εισαγγελική παρέμβαση
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