Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε την ταυτοποίηση και των τελευταίων 16 θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας στο θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου 40 άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο μετά από πυρκαγιά σε κλαμπ.

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα τελευταία 16 θύματα που ταυτοποιήθηκαν ήταν δύο κορίτσια 15 ετών από την Ελβετία, μια Ελβετίδα 22 ετών, μια Ελβετίδα-Γαλλίδα ηλικίας 24 ετών, μια Ιταλίδα 16 ετών, μια Ιταλίδα 15 ετών, ένας Ιταλός 16 ετών, μια Πορτογαλίδα 22 ετών, μια Βελγίδα 17 ετών, μια Γαλλίδα 33 ετών, μια Γαλλίδα 26 ετών, ένας Γάλλος 23 ετών, ένας Γάλλος 20 ετών, ένας Γάλλος 17 ετών, ένας Γάλλος 14 ετών και μια 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα (Γαλλία/Ισραήλ/Μεγάλη Βρετανία).

Τα ονόματα και περισσότερα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Όσον αφορά στην 15χρονη Ελβετίδα-Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη, ο πατέρας της ανέβασε στα social media μία εικόνα με ένα αγγελάκι σε μαύρο φόντο και το όνομα της κόρης του... Alice, ενώ ο αδερφός της ανέβασε ένα βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια.

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη ήταν ανάμεσα στα θύματα του Κραν Μοντανά.

«Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026», ανέφερε το ΥΠΕΞ/

Πηγή: skai.gr

