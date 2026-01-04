Ποια είναι η Σίλια Φλόρες, η άλλοτε πανίσχυρη πρώτη κυρία της Βενεζουέλας;

Όταν αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, δεν απομάκρυναν μόνο τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο από το συγκρότημά του και δεν τον μετέφεραν με πλοίο στη Νέα Υόρκη, πήραν μαζί τους και τη σύζυγό του.

Η Σίλια Φλόρες, 69 ετών, θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της Βενεζουέλας, μια πολιτική παράγοντας με δική της βαρύτητα, που επί δεκαετίες διαμόρφωσε την πορεία της χώρας.

Ύστερα από χρόνια στην ηγεσία της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, βοήθησε στην εδραίωση της εξουσίας του συζύγου της μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2013.

Ως πρώτη κυρία, ο Μαδούρο της είχε αποδώσει το προσωνύμιο «Πρώτη Πολεμίστρια». Ωστόσο, σε αυτόν τον ρόλο κράτησε δημόσια χαμηλό προφίλ, προβάλλοντας μια πιο οικογενειακή εικόνα ενός καθεστώτος που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν βίαιο.

Παρουσίαζε την τηλεοπτική εκπομπή Con Cilia en Familia και έκανε περιστασιακές εμφανίσεις στην κρατική τηλεόραση, χορεύοντας σάλσα με τον σύζυγό της. Στο παρασκήνιο, όμως, θεωρείται ότι υπήρξε μία από τις βασικές συμβούλους του Μαδούρο και αρχιτέκτονας της πολιτικής του επιβίωσης.

Η Φλόρες έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαφθορά και νεποτισμό, ενώ τα τελευταία χρόνια μέλη της οικογένειάς της έχουν καταδικαστεί σε αμερικανικά δικαστήρια για διακίνηση κοκαΐνης.

Πλέον αναμένεται να δικαστεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, μαζί με τον σύζυγό της.

Η Φλόρες γνώρισε τον Μαδούρο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ως νεαρή και ανερχόμενη δικηγόρος, ανέλαβε την υπεράσπιση των πρωτεργατών του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1992. Κεντρική μορφή ανάμεσά τους ήταν ο Ούγκο Τσάβες, ο άνθρωπος που αργότερα θα γινόταν πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων γνώρισε και τον Μαδούρο, ο οποίος τότε εργαζόταν ως σωματοφύλακας του Τσάβες.

«Γνώρισα τη Σίλια στη ζωή», έχει αφηγηθεί ο Μαδούρο. «Ήταν η δικηγόρος αρκετών φυλακισμένων πατριωτών στρατιωτικών αξιωματικών. Ήταν όμως και η δικηγόρος του διοικητή Τσάβες και, λοιπόν, το να είσαι δικηγόρος του διοικητή Τσάβες στη φυλακή… ήταν δύσκολο. Τη γνώρισα σε εκείνα τα χρόνια του αγώνα και, ε, μου τράβηξε το ενδιαφέρον».

Από τότε, οι τύχες τους συνδέθηκαν άρρηκτα με τον Τσάβες και το πολιτικό του κίνημα, γνωστό ως τσαβισμό.

Μετά τη νίκη του Τσάβες στις προεδρικές εκλογές του 1998, η Φλόρες ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική ιεραρχία: εξελέγη στην Εθνοσυνέλευση το 2000 και έγινε πρόεδρός της το 2006. Για έξι χρόνια ηγήθηκε ενός κοινοβουλίου που λειτουργούσε ουσιαστικά ως μονοκομματικό, καθώς τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνταν να συμμετάσχουν στις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες.

Όταν ο Τσάβες πέθανε το 2013, η Φλόρες στήριξε αποφασιστικά τον Μαδούρο, ο οποίος κέρδισε οριακά τις προεδρικές εκλογές που ακολούθησαν. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι παντρεύτηκε, επισημοποιώντας μια σχέση πολλών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ζούσαν μαζί και μεγάλωναν παιδιά από προηγούμενες σχέσεις: τρία δικά της και ένα δικό του.

«Για τους επικριτές της, θεωρείται μέρος μιας βαθιά διεφθαρμένης, βίαιης κυβέρνησης που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα», λέει ο Κρίστοφερ Σαμπατίνι, ανώτερος ερευνητής και υπεύθυνος του προγράμματος Λατινικής Αμερικής στο Chatham House.

«Ήταν η δύναμη πίσω από τον θρόνο», προσθέτει. «Αλλά όπως κάθε καλή δύναμη πίσω από τον θρόνο, το χέρι της δεν φαινόταν πολύ, οπότε κανείς δεν ήξερε πραγματικά πόσο ισχυρή ήταν».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, αντιμετώπισε πολυάριθμες κατηγορίες διαφθοράς.

Το 2012, συνδικάτα την κατηγόρησαν για νεποτισμό, υποστηρίζοντας ότι επηρέασε την πρόσληψη έως και 40 ατόμων, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της οικογένειάς της.

«Η οικογένειά μου ήρθε εδώ και είμαι πολύ περήφανη που είναι η οικογένειά μου. Θα τους υπερασπιστώ», είχε απαντήσει.

Τον Νοέμβριο του 2015, ενεπλάκη στην υπόθεση των λεγόμενων «ναρκο-ανιψιών», όταν δύο ανιψιοί της, ο Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας και ο Εφραΐν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες, συνελήφθησαν στην Αϊτή σε επιχείρηση παγίδα της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA).

Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να περάσουν λαθραία 800 κιλά κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Φλόρες κατηγόρησε τις αμερικανικές αρχές ότι «απήγαγαν» τους ανιψιούς της, ωστόσο δικαστής καταδίκασε τους δύο άνδρες σε 18 χρόνια φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών. Το 2022 επέστρεψαν στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Τον περασμένο μήνα, όμως, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος των δύο ανιψιών, καθώς και ενός τρίτου, του Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε: «Ο Νικολάς Μαδούρο και οι εγκληματικοί συνεργάτες του στη Βενεζουέλα πλημμυρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με ναρκωτικά που δηλητηριάζουν τον αμερικανικό λαό».

«Το Υπουργείο Οικονομικών καθιστά το καθεστώς και τον κύκλο των κολλητών και των εταιρειών του υπόλογους για τα συνεχιζόμενα εγκλήματά τους», πρόσθεσε.

Το νεοαποσφραγισμένο κατηγορητήριο εις βάρος της Φλόρες την κατηγορεί, μεταξύ άλλων, ότι το 2007 αποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να κανονίσει συνάντηση μεταξύ «μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών» και του διευθυντή του Εθνικού Αντιναρκωτικού Γραφείου της Βενεζουέλας.





Πηγή: skai.gr

