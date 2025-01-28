Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τις θανατικές απειλές που δέχονται ένας δικαστής και δύο εισαγγελείς της δίκης της επικεφαλής της γαλλικής άκρας δεξιάς Μαρίν Λε Πεν για διαφθορά.

Οι δύο εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, η Λουίζ Νετόν και ο Νικολά Μπαρέ, προτείνουν επιβολή ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, εάν κριθεί ένοχη - ποινή που δεν θα επιδέχεται έφεση. Αυτό σημαίνει ότι, εάν κριθεί ένοχη και την επιβληθεί η προτρινόμενη ποινή, η Μαρίν Λε Πέν δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σώμα τριών δικαστών του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση, υπό την Μπενεντίκτ ντε Περτουί, αναμένεται να εκδώσει την απόφαση την 31η Μαρτίου.

Η Λε Πεν και το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, καθώς και κομματικά στελέχη κατηγορούνται για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων για την χρηματοδότηση εργαζομένων του κόμματος στην Γαλλία.

«Να τουφεκιστούν πάραυτα»

Οι Νετόν, Μπαρέ και ντε Περτουί δέχθηκαν θανατικές απειλές από άτομα που ανήρτησαν σχόλια στον ακροδεξιό ιστότοπο Riposte Laïque, σύμφωνα με δικαστικές και αστυνομικές πηγές.

Στις 14 Νοεμβρίου, μία ημέρα αφού οι εισαγγελείς πρότειναν πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από την Μαρίν Λε Πεν, τα επαγγελματικά τους mail αναρτήθηκαν στην στήλη σχολίων του Riposte Laïque κάτω από άρθρο που προειδοποιούσε ότι οι δύο εισαγγελείς «θα λογοδοτήσουν στον λαό». Το άρθρο συνοδευόταν από φωτογραφία του Νικολά Μπαρέ.

Το σχόλιο κάποιου "folavoine" κάτω από το άρθρο έγραφε ότι «πρέπει να τουφεκιστούν πάραυτα».

Η ντε Περτουί αξίζει «μία σφαίρα 9mm στο σβέρκο», έγραψε κάποιος «Φρανσουά Ντεβίν» στις 6 Οκτωβρίου κάτω από άρθρο της Riposte Laïque το οποίο κατήγγελλε «μία σταλινική δίκη που στήθηκε για να καταστρέψει» τον Εθνικό Συναγερμό και συνοδευόταν από φωτογραφία της ντε Περτουί.

Αλλος σχολιαστής με την υπογραφή Job έγραφε ότι η δικαστής πρέπει «να εξοντωθεί το ταχύτερον».

Οι θανατικές απειλές ερευνώνται από την Υπηρεσία Δίωξης Εγκλημάτων κατά Προσώπων που υπάγεται στην Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν την Μαρίν Λε Πεν νικήτρια των προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027.

.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.