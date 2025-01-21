Λογαριασμός
Ο Τραμπ εκτιμά ότι η Δανία θα υποχωρήσει και θα εκχωρήσει τελικά τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ

«Η Γροιλανδία είναι θαυμάσιο μέρος, το χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια. Είμαι σίγουρος ότι η Δανία θα ενστερνιστεί την ιδέα», ανέφερε

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε χθες Δευτέρα ότι η Δανία θα καταλήξει να υποχωρήσει στην υπόθεση της Γροιλανδίας, αυτόνομης περιοχής που ο Ρεπουμπλικάνος λέει τελευταία ότι έχει σκοπό να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία είναι θαυμάσιο μέρος, το χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια. Είμαι σίγουρος ότι η Δανία θα ενστερνιστεί την ιδέα» να την εκχωρήσει στις ΗΠΑ, είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας πως η περιοχή αυτή «κοστίζει ακριβά» στην Κοπεγχάγη.

