Ο Αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε χθες Δευτέρα ότι η Δανία θα καταλήξει να υποχωρήσει στην υπόθεση της Γροιλανδίας, αυτόνομης περιοχής που ο Ρεπουμπλικάνος λέει τελευταία ότι έχει σκοπό να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία είναι θαυμάσιο μέρος, το χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια. Είμαι σίγουρος ότι η Δανία θα ενστερνιστεί την ιδέα» να την εκχωρήσει στις ΗΠΑ, είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας πως η περιοχή αυτή «κοστίζει ακριβά» στην Κοπεγχάγη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

