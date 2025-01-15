Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε σήμερα ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του διαμήνυσε ότι επαφίεται στην ίδια τη Γροιλανδία να αποφασίσει για την ανεξαρτησία της.

Ο Τραμπ, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας εκ μέρους των ΗΠΑ είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» και δεν απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικών ή οικονομικών μέτρων, όπως την επιβολή δασμών στη Δανία, για να επιτύχει τον στόχο του.

«Στη συζήτησή τους, η πρωθυπουργός παρέπεμψε στις δηλώσεις του προέδρου του κοινοβουλίου του γροιλανδικού κοινοβουλίου, του Μούτε Μπ. Έγκεντε, ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση» ανέφερε το γραφείο της Φρεντέρικσεν. «Η πρωθυπουργό τόνισε ότι εξαρτάται από την ίδια τη Γροιλανδία να λάβει αποφάσεις για την ανεξαρτησία της», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν υπογράμμισε επίσης ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ασφάλεια στην Αρκτική και ότι η Δανία είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

