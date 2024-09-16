Ο αρχηγός της ισραηλινής αντιπολίτευσης, ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, κάλεσε σήμερα από την Ουάσινγκτον να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων, τονίζοντας ότι τα "πολιτικά συμφέροντα πρέπει να μπουν στην άκρη".

"Πιστεύω ότι όλα τα πολιτικά συμφέροντα θα πρέπει να μπουν στην άκρη για τον λόγο αυτόν. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό", δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

"Το Ισραήλ χρειάζεται τη συμφωνία για τους ομήρους και καμιά πολιτική διαδικασία ούτε καμιά πολιτική αναταραχή δεν πρέπει να επηρεάσει τη συμφωνία για τους ομήρους. Οφείλουμε να τους γυρίσουμε πίσω στα σπίτια τους", πρόσθεσε.

"Θα κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για τους ομήρους", τόνισε ο Λαπίντ. "Είναι εφικτή. Μπορούμε να συνάψουμε μια συμφωνία για τους ομήρους και οφείλουμε να το πράξουμε".

Ο Λαπίντ, πρώην πρωθυπουργός, επανέλαβε την υπόσχεσή του να μην επιδιώξει να ανατρέψει την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Καταγγέλλοντας παράλληλα τη Χαμάς, ο Λαπίντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου "θα πρέπει να κάνει περισσότερα" για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

Μετά την ανακοίνωση την 1η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ ότι η Χαμάς σκότωσε έξι ομήρους, εκ των οποίων ένας ήταν Αμερικανός πολίτης, η κυβέρνηση Μπάιντεν ενέτεινε περαιτέρω τις προσπάθειές της για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, χωρίς επιτυχία επί του παρόντος. Οι διαπραγματεύσεις των μεσολαβητριών χωρών - Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος, Κατάρ - παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται ότι δεν θέλουν μια συμφωνία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα δύο κύρια σημεία τριβής παραμένουν ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας και οι λεπτομέρειες που αφορούν την απελευθέρωση Παλαιστινίων φυλακισμένων που κρατούνται στο Ισραήλ μετά τα νέα αιτήματα της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο ενός διαδρόμου στα σύνορα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, κάτι στο οποίο το Κάιρο μεταξύ άλλων αντιτίθεται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται μια νέα συμβιβαστική πρόταση "με στόχο να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά", δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ. "Συνεχίζουμε να συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή, συγκεκριμένα με την Αίγυπτο και το Κατάρ, για αυτά που θα περιέχει η πρόταση", δήλωσε. "Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η πρόταση αυτή θα επιτρέψει στα μέρη να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.