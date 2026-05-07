Στην Ολλανδία μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου υπάρχουν κρούσματα χανταϊού, ενώ αναμένεται στη χώρα και ο τρίτος επιβάτης, ο οποίος είναι σε σταθερή κατάσταση.

Το MV Hondius πλέει προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, αφού παρέμεινε αγκυροβολημένο για τρεις ημέρες στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, κοντά στις ακτές της Δυτικής Αφρικής. Οι τρεις επιβάτες που νόσησαν είναι από τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι ο Γερμανός είχε «στενή σχέση» με τη Γερμανίδα που πέθανε εν πλω στις 2 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, δύο πολιτείες των ΗΠΑ, η Τζόρτζια και η Αριζόνα, επιβεβαίωσαν στο BBC ότι παρακολουθούν τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα και είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο. Για την ώρα, κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα.

Αξιωματούχοι και ειδικοί στην Αργεντινή προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η χώρα τους αποτελεί την πηγή της θανατηφόρας επιδημίας του χανταϊού που εξαπλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο, εν μέσω αναφορών ότι αρκετοί επιβάτες έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε επίσης ότι ένας άνδρας που είχε επιστρέψει στην Ελβετία μετά την αποβίβασή του από το πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης.

Σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν επί του MV Hondius υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα». Στην τελευταία του ενημέρωση, ο ΠΟΥ ανέφερε πως έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 8 κρούσματα χανταϊού, τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής δήλωσαν ότι το στέλεχος «Άνδεις» του χανταϊού - ο οποίος είναι ευρέως διαδεδομένος στη Λατινική Αμερική, από όπου ξεκίνησε η κρουαζιέρα - εντοπίστηκε σε δύο από τους ασθενείς, μετά από εξετάσεις που διενήργησε το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Αργεντινή, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο με τελικό προορισμό την Ανταρκτική, κατατάσσεται σταθερά από τον ΠΟΥ ως η χώρα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της σπάνιας αυτής νόσου που μεταδίδεται από τρωκτικά.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανέφερε πως έχουν καταγραφεί 101 κρούσματα από χανταϊό από τον Ιούνιο του 2025, αριθμός περίπου διπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η χώρα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αποστέλλει γενετικό υλικό του ιού και εξοπλισμό διαγνωστικών εξετάσεων για να βοηθήσει την Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να τον ανιχνεύσουν.

Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται με τον χανταϊό μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Ωστόσο, σε προηγούμενες επιδημίες με το στέλεχος των Άνδεων έχει παρατηρηθεί περιορισμένη εξάπλωση μεταξύ στενών επαφών.

Όταν φτάσει το πλοίο στα Κανάρια Νησιά και συγκεκριμένα στην Τενερίφη, όλοι οι επιβάτες θα υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο και, εφόσον κριθεί πως μπορούν να ταξιδέψουν, θα επαναπατριστούν στις χώρες τους. Οι Ισπανοί πολίτες θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη για να μπουν σε καραντίνα, όπως ανέφερε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Δεν θα υπάρξει επαφή με τους πολίτες των Καναρίων Νήσων και δεν θα υπάρχει «κανένας κίνδυνος» για αυτούς όταν το πλοίο φτάσει στην Τενερίφη τις επόμενες ημέρες, τόνισε η Γκαρσία.

Πηγή: skai.gr

