NYT: Υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ

Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από χανταϊό, βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ, μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο ολλανδικής προέλευσης MV Hondius, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία, ωστόσο σημείωσε ότι τα άτομα αυτά ενδέχεται να βρέθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Πηγή: skai.gr

