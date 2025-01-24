Ακροδεξιός Πορτογάλος βουλευτής κατηγορείται ότι έκλεψε βαλίτσες από τους ιμάντες αποσκευών στα αεροδρόμια της Λισαβόνας και της Πόντα Δελγκάδα, στο αρχιπέλαγος των Αζορών, κάτι που οδήγησε στην αποπομπή του από την κοινοβουλευτική του ομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του.

Στην έναρξη της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Συνέλευσης Ζοζέ Πέδρο Αγκιάρ-Μπράνκο ζήτησε από τον βουλευτή Μιγκέλ Αρούδα να καθίσει στην τελευταία σειρά του ημικυκλίου, όπως είναι η πρακτική για τους βουλευτές που δεν ανήκουν σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα.

Εν μέσω αποδοκιμασιών από τους πρώην συναδέλφους του στο κόμμα Τσέγκα, ο 40χρονος βουλευτής αποφάσισε να παραμείνει στην Συνέλευση παρά το σκάνδαλο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται, ζητώντας παράλληλα την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

«Με σταυρώνουν δημοσίως … αλλά μέχρι αποδείξεως του εναντίου είμαι αθώος», δήλωσε χθες, Πέμπτη, βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό TVI ο βουλευτής, που εκλέγεται στις Αζόρες.

Σύμφωνα με διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία τον συνέλαβε την Τρίτη στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας και τον κατηγόρησε για κλοπή αποσκευών, εκ των οποίων κάποιες βρέθηκαν στο σπίτι του.

«Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ως πρόεδρος του κόμματος … δεν μπορώ να επιτρέψω να παραμείνει σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Chega, ο Αντρέ Βεντούρα.

Σύμφωνα με τον Τύπο, οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που δείχνουν τον βουλευτή να παίρνει τις βαλίτσες άλλων επιβατών και να τις μεταφέρει στις τουαλέτες για να τις τοποθετήσει στη δική του βαλίτσα. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι μπορεί να πρόκειται για εικόνες τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένα μέσα ανέφεραν ότι ο Αρούντα πούλησε το περιεχόμενο των βαλιτσών που έκλεψε σε πλατφόρμα για την αγοραπωλησία μεταχειρισμένων ρούχων και αντικειμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

