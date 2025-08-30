Προς ολική ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ

Η Άγκυρα υψώνει τους τόνους κατά του Ισραήλ, και τη σκυτάλη έχει πάρει τελευταία ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Χθες σε έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για τη Γάζα, ο Φιντάν όχι μόνο προειδοποίησε ότι η πολιτική του Ισραήλ προκαλεί μια περιφερειακή θύελλα εντάσεων και συγκρούσεων, αλλά ανακοίνωσε ότι η Τουρκία προχώρησε σε πλήρη διακοπή των εμπορικών σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. «Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ. Κανένα τουρκικό πλοίο δεν δένει σε ισραηλινά λιμάνια και τα αεροπλάνα τους έχουν αποκλειστεί από τον εναέριο χώρο μας», ανακοίνωσε, προσθέτοντας ότι «ο απώτερος στόχος του Ισραήλ είναι να καταστήσει τη Γάζα ακατοίκητη και να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους». Αυτή η ανεξέλεγκτη επιθετικότητα του Ισραήλ θα μπορούσε να κατακλύσει ολόκληρη την περιοχή, είπε ο Φιντάν.



Όμως, η αρχική δήλωση του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας για πλήρη διακοπή των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ, τροποποιήθηκε σήμερα από τουρκική διπλωματική πηγή. Ενώ ο Φιντάν δήλωσε ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν την αναστολή όλων των εμπορικών συναλλαγών και το συνολικό κλείσιμο του τουρκικού εναέριου χώρου για ισραηλινά αεροσκάφη, η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφερόταν μόνο σε πτήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης και πτήσεις που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ. «Τα σχόλια του υπουργού αναφέρονται σε επίσημες ισραηλινές πτήσεις και πτήσεις που μεταφέρουν όπλα ή πυρομαχικά στο Ισραήλ. Αυτό δεν ισχύει για τις εμπορικές πτήσεις διέλευσης», αναφέρει η πηγή.Το μυαλό στη Συρία και στην… ΟυκρανίαΤούρκοι αναλυτές αναφέρουν ότι πίσω από την σαφή επιδείνωση τω σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ εκτός από τη Γάζα, όπου η κατάσταση χειροτερεύει, βρίσκεται η προβληματική Συρία και θεωρούν ότι η πιθανότητα Ισραήλ και Τουρκία να έλθουν αντιμέτωπες με πεδίο μάχης τη Συρία, δεν είναι μακριά. Στο μεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος μεταβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κίνα για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, μιας ομάδας με επικεφαλής την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και το Ιράν, η οποία χαρακτηρίζεται ως «εναλλακτική λύση στο ΝΑΤΟ». Η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ομάδα, αλλά η Ινδία αντιτίθεται στην ένταξή της λόγω της στενής σχέσης της Άγκυρας με το Πακιστάν. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ερντογάν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου για συζητήσουν το Ουκρανικό. Ως γνωστόν η Άγκυρα φιλοδοξεί πάντα να διατελέσει ρόλο μεσολαβητή σε πιθανές συνομιλίες Μόσχας και Κιέβου.

