Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να κινηθεί γρήγορα και να ορίσει νέο πρωθυπουργό στο ενδεχόμενο η γαλλική κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, να μην καταφέρει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης την προσεχή Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίουμ, σύμφωνα με το Politico.

Στόχος είναι να οριστεί ο αντικαταστάτης του Φρανσουά Μπαϊρού πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, καθώς τότε τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας προγραμματίζουν απεργίες, όπως αναφέρει το Politico. Σημειώνεται πως υπάρχουν επίσης καλέσματ για πανεθνικό lockdown στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά σύμφωνα με τις πηγές του Politico το γραφείο του Μακρόν δεν προβλέπει μαζική προσέλευση τότε - αν και αναμένουν πιθανή βία.

Μια ανάλυση του Ιδρύματος Jean Jaurès κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαδικτυακά καλέσματα για το lockdown στις 10 Σεπτεμβρίου υποκινήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Συγκεκριμένα, η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παραλύσει τα δίκτυα συγκοινωνιών της Γαλλίας, καθώς θα συμμετάσχουν συνδικάτα σιδηροδρομικών, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και προσωπικού της Air France. Αναμένονται επίσης κινητοποιήσεις από δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ αυτών και δάσκαλοι.

Ένας υπουργός δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει νέο πρωθυπουργό εγκαίρως, ώστε «να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.