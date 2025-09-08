Γαλλία: Έφτασε η «ώρα της κρίσης» για τον Μπαϊρού - Τι θα κάνει ο Μακρόν

Το κοινοβούλιο της Γαλλίας, το οποίο βρίσκεται σε αδιέξοδο και είναι πιο διχασμένο από ποτέ, φαίνεται πως θα απαλλάξει από τα καθήκοντά του ακόμη έναν πρωθυπουργό σήμερα, Δευτέρα.

Σήμερα είναι η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης και η απομάκρυνση του 74χρονου Φρανσουά Μπαϊρού είναι σχεδόν αναπόφευκτη, μετά από εννέα αναποτελεσματικούς μήνες στην εξουσία.

«Είναι μια καταστροφή. Η κατάσταση είναι τελείως μπλοκαρισμένη», σχολιάζει για την πολιτική κρίση στο BBC ο βετεράνος πολιτικός σχολιαστής Μπρούνο Κατρές.

Άλλοι έχουν ακόμα πιο σκληρή στάση. Η Μαρίν Λεπέν, κοινοβουλευτική επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, κατηγόρησε τον Μπαϊρού ότι διέπραξε «πολιτική αυτοκτονία».

Περιγράφοντας την εκτίναξη του εθνικού χρέους της Γαλλίας ως «μια τρομερά επικίνδυνη περίοδο... μια περίοδο δισταγμού και αναταραχής», ο Γάλλος πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι υπήρχε «μεγάλος κίνδυνος αναταραχής και χάους» εάν το κοινοβούλιο δεν υποστηρίξει το σχέδιο λιτότητας που είχε ως στόχο να μειώσει τις κρατικές δαπάνες κατά 44 δισ. ευρώ.

Ο Μπαϊρού τόνισε πως οι νέοι θα επιβαρυνθούν με πολυετείς πληρωμές χρέους «για χάρη της άνεσης των boomers», αν η Γαλλία δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει το εθνικό χρέος που ανέρχεται στο 114% της ετήσιας οικονομικής της παραγωγής.

Αλλά το στοίχημα του Μπαϊρού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτύχει καθώς παρά τις αγωνιώδεις συζητήσεις της τελευταίας στιγμής, καθώς δεν έχει τις ψήφους που απαιτούνται.

Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται η απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024, να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές προκειμένου να «ξεκαθαρίσει» την ισορροπία δυνάμεων στο κοινοβούλιο.

Το αποτέλεσμα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Οι Γάλλοι ψηφοφόροι, όλο και πιο δυσαρεστημένοι με τον θρασύ, εύγλωττο νεαρό πρόεδρό τους, στράφηκαν προς τα άκρα, αφήνοντας τον Μακρόν να παραπαίει με μια αποδυναμωμένη κεντρώα κυβέρνηση μειοψηφίας και ένα κοινοβούλιο διχασμένο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Το κλίμα στη Γαλλία, αναφέρει το BBC, φαίνεται πως διολισθαίνει προς τα δεξιά και την ακροδεξιά.

«Ζορντάν, Ζορντάν» φώναζαν εκατοντάδες Γάλλοι στον 29χρονο ηγέτη του Εθνικού Συναγερμού Μπαρντελά καθώς έφτανε σε μια μεγάλη αγροτική έκθεση στα ανατολικά του Παρισιού.

Επί μία ώρα, ο Μπαρντελά περνούσε μέσα από το πλήθος, βγάζοντας selfies με τους θαυμαστές του.

«Φαίνεται καλός τύπος. Κάποιος με τον οποίο θα μπορούσες να πιεις ένα ποτό. Η Γαλλία αγωνίζεται. Πληρώνουμε πάρα πολλούς φόρους και δεν καταλαβαίνουμε πώς ξοδεύονται. Και οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται» δήλωσε ο Κριστιάν Μαγκρί, 44 ετών, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών.

«Ο Μπαρντελά θα αναμορφώσει τη χώρα μας. Δεν είμαι καθόλου ρατσίστρια, αλλά αισθάνομαι ότι στη Γαλλία έχουμε ήδη πολλούς ανθρώπους που περιμένουν για στέγαση και δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους τους άθλιους του κόσμου», δήλωσε μια γυναίκα.

«Είναι όμορφος άντρας. Οι ιδέες του είναι καλές. Υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες που έρχονται εδώ. Ο κ. Μπαρντελά... θέλει να βάλει πρώτα τους Γάλλους», ανέφερε μια 61χρονη.

Ο Μπαρντελά ερωτώμενος από το BBC για το εάν βλέπει πρόωρες εκλογές στη Γαλλία και τον ίδιο στη θέση του επόμενου πρωθυπουργού, απάντησε:

«Το επεξεργαζόμαστε. Η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Είναι επικίνδυνο να αφήσουμε τη Γαλλία να παρασύρεται έτσι και να αφήσουμε αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία εδώ και δεκαετίες να καταστρέψουν τη χώρα. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τη μαζική μετανάστευση στη Γαλλία. Αν έρθουμε στην εξουσία αύριο, θα κάνουμε δημοψήφισμα για το θέμα της μετανάστευσης», δήλωσε.

Ωστόσο, λίγοι στη Γαλλία πιστεύουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα προκηρύξει νέες πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή θα παραιτηθεί από τον ρόλο του πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Πιο πιθανό είναι να γίνει μια ακόμη προσπάθεια να βρεθεί ένας δρόμος προς μια λειτουργική κυβέρνηση μειοψηφίας. Έχοντας επανειλημμένα προσπαθήσει να συνάψει συμφωνίες με τη δεξιά, κάποιοι αναρωτιούνται αν ο Μακρόν θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι νέο.

«Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα ο πρόεδρος να δώσει μια ευκαιρία στην αριστερά, διότι εμείς θα έχουμε μια διαφορετική μέθοδο. Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμβιβασμούς. Προτείναμε έναν προϋπολογισμό που θα φυλάξει χρήματα, θα φέρει επενδύσεις για το μέλλον, μια πράσινη μετάβαση... ενώ παράλληλα θα φορολογήσει τους πλουσιότερους για τις περιουσίες τους», δήλωσε ο Αρθούρος Ντελαπόρ, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος από τη Νορμανδία.

Ενώ οι εικασίες συνεχίζονται σχετικά με το ποιον θα μπορούσε να επιλέξει ο Μακρόν ως τον επόμενο πρωθυπουργό του, ελλοχεύουν και άλλες προκλήσεις.

Στη χώρα αναμένονται μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά και ενός κύματος διαδηλώσεων. Ένα νεοσύστατο λαϊκό κίνημα, που ονομάζεται «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», έχει δραστηριοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους Γάλλους να ακινητοποιήσουν τη χώρα αυτή την Τετάρτη.

«Υπάρχει μια φούσκα αγανάκτησης στη χώρα», εξήγησε ο σχολιαστής Μπρούνο Κατρέ.

«Ο Μακρόν ήταν εξαιρετικά, εξαιρετικά δραστήριος σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα με την Ουκρανία αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα ο Μακρόν να μιλήσει στους Γάλλους. Επειδή.... υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο θυμού, απογοήτευσης, εντάσεων», τόνισε ο ίδιος.

